Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - iPhone-maker Foxconn werkt samen met Fisker Inc om elektrische voertuigen te bouwen voor de EV-startup opgericht door Henrik Fisker.

De twee bedrijven kondigden op 24 februari 2021 aan dat Foxconn het tweede voertuig van Fisker zal bouwen, dat ergens eind 2023 zal arriveren. Ze moeten het tweede voertuig nog formeel aankondigen, maar de bedrijven zeiden dat ze hopen jaarlijks 250.000 voertuigen of meer te produceren.

Houd in gedachten dat Fisker naar verwachting eind volgend jaar de productie van zijn eerste auto, de Ocean SUV, zal starten. Het beweert 12.000 reserveringen voor de oceaan te hebben. De Ocean SUV van Fisker zal nog steeds worden gebouwd door autoleverancier Magna, die de I-Pace elektrische SUV voor Jaguar Land Rover assembleert.

Volgens The Wall Street Journal overweegt Foxconn om de tweede auto van Fiskar in de VS te bouwen in de fabriek in Wisconsin die de voormalige president Donald Trump hielp onthullen. De drie jaar oude fabriek zou oorspronkelijk worden gebruikt om LCD-panelen te maken, waarbij Foxconn beloofde 10 miljard dollar te investeren en 13.000 banen te creëren. Het heeft echter slechts 3 procent van dat totaal geïnvesteerd en het grootste gebouw op de site is slechts een opslagfaciliteit.

Foxconn werkt samen met andere EV-bedrijven buiten Fisker, waaronder Geely en Byton in China. Foxconn zei in januari 2020 ook elektrische voertuigen te gaan maken voor Fiat Chrysler, maar de status van die overeenkomst is onduidelijk sinds Fiat Chrysler fuseerde met de Franse PSA Group om Stellantis te worden.

Geschreven door Maggie Tillman.