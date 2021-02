De Britse regering belooft £ 20 miljoen om de uitrol van EV-oplaadpunten te bespoedigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse regering zal £ 20 miljoen investeren om het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het land aanzienlijk te verbeteren. Het is van mening dat de nieuwe financiering het aantal beschikbare punten op straatniveau zou kunnen verdubbelen.

Lokale autoriteiten worden aangemoedigd om financiering aan te vragen om te betalen voor installatie in hun gebied als onderdeel van het On-Street Residential Chargepoint Scheme. Transportsecretaris Grant Shapps heeft per brief contact opgenomen met de Britse raden.

De regeling werd oorspronkelijk gelanceerd in samenwerking met de Energy Saving Trust in 2017 en heeft geleid tot het verschijnen van bijna 4.000 door de overheid gefinancierde oplaadpunten in het VK. Nu doorlopend tot ten minste 2022, wordt gehoopt dat er nog eens 4.000 beschikbaar komen voor gebruikers om hun elektrische autos op te laden.

"Van Cumbria tot Cornwall, automobilisten in het hele land zouden moeten profiteren van de elektrische auto-revolutie die we momenteel zien", aldus Shapps.

"Met een wereldwijd toonaangevend oplaadnetwerk maken we het gemakkelijker voor meer mensen om over te schakelen op elektrische voertuigen, gezondere buurten te creëren en onze lucht op te ruimen terwijl we groener bouwen."

De extra financiering zet het 10-puntenplan van premier Boris Johnson voort om het hele land over te schakelen naar een toekomst met volledig elektrische voertuigen. De verkoop van benzine- en dieselautos en bestelwagens wordt vanaf 2030 verboden .

Er zijn ook plannen om in het komende decennium meer dan 2.000 snellaadpunten in het VK te installeren.

Geschreven door Rik Henderson.