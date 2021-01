Nio kondigt een 150kWh solid-state EV-batterij aan, die achterwaarts compatibel is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nio wordt vaak beschouwd als "de Tesla van China" en lanceerde een nieuw model, de ET7, op het evenement van Nio Day van het bedrijf, en kondigde ook een 150kWh solid-state batterij aan.

Hieraan zijn verschillende dingen interessant. Ten eerste valt de timing op het moment dat Tesla de beschikbaarheid van Model Y in China start - dus er is hier een gezonde rivaliteit, maar het is de nieuwe batterij die het belangrijkst is.

Solid-state batterijen worden over het algemeen gezien als de heilige graal voor toekomstige batterijtechnologie. Ze zullen een grotere energiedichtheid en een grotere stabiliteit mogelijk maken dan de op elektrolyt gebaseerde batterijen die momenteel worden gebruikt. Dat betekent dat u voor dezelfde gegeven ruimte meer vermogen kunt hebben, wat zich in een auto vertaalt in een groter bereik.

Nio zal de nieuwe batterij pas in 2022 aanbieden, dus er is nog wat tijd te gaan, maar de nieuwe 150kWh-batterij biedt met een enkele lading 620 mijl in de nieuwe ET7. Dat is een aanzienlijk bereik en een gezonde stap voorwaarts ten opzichte van het huidige aanbod.

Het interessante aan de strategie van Nio is dat de batterijen compatibel zijn met een aantal modellen - hij past ook op de ES8, ES6 en EC6, dus je kunt je auto upgraden.

Met Nio kunt u de auto kopen en de batterij leasen, dus het is waarschijnlijk dat u in de toekomst die leaseovereenkomst naar het nieuwe batterijtype kunt verschuiven, de batterij kunt verwisselen en kunt genieten van het extra bereik.

Dit is natuurlijk beperkt tot China, waar Nio van plan is zijn Power Swap Station-installaties uit te breiden tot 500 sites. Dit is letterlijk een batterijwisselstation waar je naar binnen kunt rijden, op een paar knoppen tikt en de automaat zal de batterij in je auto vervangen voor een nieuwe krachtbron.

Het ding om in de gaten te houden - afgezien van luxe batterijwisselmachines - is hoe snel solid-state batterijen op schaal kunnen worden ingezet. De meeste autofabrikanten hebben deze batterijtechnologie in het vizier en we zouden de komende jaren behoorlijk wat vooruitgang moeten zien.

Geschreven door Chris Hall.