(Pocket-lint) - Nu de Britse regering de verkoop van nieuwe benzine- en dieselautos vanaf 2030 wil verbieden , is er een poging om meer oplaadpunten voor elektrische autos in de infrastructuur van het land te krijgen. De opening van het eerste laadstation voor elektrische voertuigen van het land is een mijlpaal op die reis.

Het nieuwe voorplein bevindt zich in Braintree, Essex, en wordt beheerd door Gridserve. Het is een van de meer dan 100 locaties die gepland staan voor de komende 5 jaar, aangezien de toegang tot elektrisch opladen versnelt.

We hebben een aantal sites gezien die grootschaliger toegang bieden tot EV-laders - met name enkele van Teslas Supercharger- installaties - maar dit nieuwe aanbod komt beter overeen met het aanbod van een traditioneel benzinestation.

Er zijn 36 oplaadpunten die tot 350 kW oplaadsnelheden kunnen leveren, evenals winkels zoals WH Smiths, Costa en Gourmade, wifi, een kinderzone, badkamers en extra parkeergelegenheid voor degenen die de opladers niet gebruiken of gewoon stoppen om de faciliteiten te gebruiken.

Het nadeel van het opladen van elektrische autos is dat het tijd kost, langer dan het normale bijvullen van vloeibare brandstof. Dat betekent dat autos die op de laders stoppen, er waarschijnlijk minstens 30 minuten zullen zijn om een behoorlijke lading te krijgen. Het ondersteunen van hogere laadsnelheden betekent echter dat het snelste opladen dat de auto ondersteunt, kan worden gebruikt.

Dat zal ertoe leiden dat sommige autos in 20 minuten een actieradius van ongeveer 200 mijl halen, hoewel de snelheid afhankelijk is van het voertuig.

De site herbergt ook een 6MWh-batterij, die energie kan opslaan en het net kan stabiliseren. Omdat lokale en afgelegen zonnestations stroom leveren, betekent het hebben van een batterij ook dat overtollige energie kan worden opgeslagen - met maar liefst 24.000 mijl beschikbaar van die opslagbatterij.

Het doel van de site is om het zonne-netwerk van Gridserve te gebruiken om ervoor te zorgen dat de site 100 procent netto koolstofvrije energie levert, in plaats van dat het alleen afkomstig is van een kolkende kolencentrale. De Gridserve-site rekent 24p per kWh aan, dus een normale lading zal naar verwachting ongeveer £ 10 kosten.

Geschreven door Chris Hall.