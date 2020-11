Je kunt nu de e-bike van Harley-Davidson Serial 1 reserveren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorige maand onthulde Harley-Davidson zijn eerste ebike , de Serial 1. Destijds verstrekte het bedrijf niet al te veel details. Nu kondigt het echter vier modellen aan, die allemaal kunnen worden gereserveerd.

Harley-Davidson is een van de meest iconische motormerken ter wereld, maar of die merkwaarde zich ook buiten de sector vertaalt, is iets minder duidelijk. Toch lijkt het erop dat het iets nieuws probeert in de vorm van de Serial 1 elektrische fiets. Die titel komt van de naam van een dochteronderneming die is opgericht na enige R&D binnen Harley-Davidon - Serial 1 Cycle Company.

De vier Serial 1-modellen heten MOSH / CTY, RUSH / CTY Step-Thru, RUSH / CTY en RUSH / CTY Speed. De MOSH / CTY is het "goedkoopste" model, vanaf $ 3.399. Je kunt hem in vier verschillende framematen krijgen. Het wordt geleverd met een verwijderbare batterij van 529 Wh die tussen de 35 en 105 mijl levert en 4,8 uur nodig heeft om op te laden. Het topt uit op 20 mph in ondersteunde modus. De andere drie RUSH / CTY-modellen beginnen bij $ 4.399.

Het RUSH / CTY Step-Thru-model heeft dezelfde accu en topsnelheid als de MOSH / CTY. Het biedt ook een aandrijflijn met één versnelling met een instap-ontwerp (zonder de bovenste dwarsbalk) en een 1,5-inch LED-scherm dat informatie weergeeft zoals de rijmodus, snelheid, kilometerteller, batterijniveau en koplampstatus. dit scherm op alle Serial 1-fietsen behalve het instapmodel MOSH / CTY.

De RUSH / CTY en RUSH / CTY Speed-modellen worden beschouwd als de allerbeste modellen en zijn praktisch hetzelfde, behalve dat het Speed-model maximaal uitkomt bij een snelheid van 28 mph, terwijl de andere tot 32 mph gaat. Beide fietsen hebben een 706Wh-batterij die 6,5 uur nodig heeft om op te laden, en in plaats van een aandrijving met één snelheid hebben ze het Enviolo Automatiq-schakelsysteem (variabele transmissie).

Het ontwerp van de motor vertoont inderdaad enige gelijkenis met de rondingen en vormen die Harley-rijders over de hele wereld bekend zijn, terwijl ze duidelijk worden afgeslankt met een veel dunner en lichter frame. Hij is ontworpen om te lijken op de eerste gemotoriseerde motorfiets die Harley-Davidson heeft gemaakt, tot op de witte banden. Het heeft een flexibele ketting en een doos tussen de pedalen die waarschijnlijk de motor vasthoudt.

De accu is hoogstwaarschijnlijk verborgen in het frame van de fiets. De RUSH / CTY begint bij $ 4.499, terwijl het Speed-model $ 4.999 kost. De eerste drie modellen in de serie 1-serie kunnen nu worden gereserveerd en de levering is gepland voor maart. Het topmodel RUSH / CTY Speed komt ergens volgende zomer aan.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Rik Henderson.