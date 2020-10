Hummer EV supertruck doet 0-60 in 3 seconden, diagonaal rijden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GMC heeft de nieuwe Hummer onthuld, waarmee een elektrische supertruck is geboren. De Hummer, die voorheen symbool stond voor auto-excessen, is terug - en wil zowel op als naast de weg domineren in zijn nieuwe gedaante.

Het uiterlijk van de Hummer doet denken aan de oudere versies van deze truck, maar er zit een Space Age-facelift in, met een LED-lichtbalk aan de voorkant en een coole oplaadindicator ingebouwd. Hij bezuinigt ook niet op het elektrische vermogen.

Hij werkt op een 800V-systeem, wat betekent dat hij kan opladen met 350 kW, waardoor hij een van de snelst ladende voertuigen op de weg is. GMC zegt dat u ongeveer 350 mijl van de batterij verwijderd bent en dat de oplaadsnelheid u 100 mijl geeft in 10 minuten op een oplader. (We weten op dit moment niet wat de werkelijke batterijcapaciteit is.)

De grote opschepperij is dat de motoren je 1000 pk leveren en in ongeveer 3 seconden van -100 km / u accelereren, wat angstaanjagend snel is - en duidelijk ontworpen om te laten zien dat niet alleen de Tesla Cybertruck deze indrukwekkende cijfers kan halen.

Maar Hummer wil graag benadrukken dat dit niet alleen een zachte elektrische make-over is, het is een zeer capabele offroad-auto, met een hoop technologie om dit te helpen gebeuren. Een belangrijke toevoeging is dat er achterwielbesturing is. Dit zorgt voor een strakkere draaicirkel en een betere wegligging, maar dankzij een Crab Mode kun je de Hummer echt diagonaal rijden.

Andere kenmerken zijn misschien wat u verwacht van een offroad-kampioen - volledige onderkogelvrije kleding, adaptieve ophanging die u tot 15 cm lift geeft en een reeks van 18 cameras om u volledig zicht rondom de auto te geven - inclusief voor- en achterkant onder.

Je kunt ook de glazen dakpanelen eruit tillen en ze in de frunk (voorste kofferbak) opbergen, zodat je de zon binnen kunt laten. Ja, we zijn er zeker van dat er genoeg mensen topless over de Californische snelwegen zullen rijden in de nieuwe Hummer EV.

De productie van de nieuwe Hummer EV begint pas eind 2021 en we verwachten meer te horen over de prijzen en modellen die beschikbaar zijn tegen die tijd. Verwacht niet dat het goedkoop is.

Geschreven door Chris Hall.