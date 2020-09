Het VK zou de verkoop van nieuwe benzine- en dieselvoertuigen al in 2030 kunnen verbieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse regering zou kunnen proberen het verbod op nieuwe voertuigen op fossiele brandstoffen te versnellen en de datum vooruit te trekken naar 2030, hebben bronnen onthuld.

Gerapporteerd in The Guardian, zou de nieuwe tijdlijn een verkorting van 5 jaar kunnen zien ten opzichte van de plannen die in februari 2020 werden aangekondigd en die de sluitingsdatum op 2035 stellen; die datum zelf werd uit 2040 gehaald.

Volgens het rapport zouden de nieuwe plannen die deze week zouden worden onthuld, later in 2020 kunnen worden aangekondigd, aangezien de regering zich richt op het aanpakken van de wereldwijde pandemie.

De beweging van de datum zal waarschijnlijk hartelijk worden begroet door milieugroeperingen, maar met ontzetting van een auto-industrie die al worstelt, niet alleen wordt getroffen door de verstoring van het virus, maar nu mogelijk te maken krijgt met een kleiner wordend venster voor bestaande producten.

"Hoewel we de ambitie toejuichen, zou zon uitdagende tijdschaal onvoldoende zijn voor de transitie van de industrie, waardoor de levensvatbaarheid van duizenden bedrijven in gevaar komt en de verkoop van de huidige lage-emissietechnologieën wordt ondermijnd", aldus Mike Hawes, CEO van SMMT.

De verkoop van elektrische auto s is tot 2020 gestegen, het assortiment en de verscheidenheid aan producten is ook toegenomen nu de industrie verder gaat dan dure elektrische halo-automodellen en EVs in verschillende maten en tegen verschillende prijsklassen begint aan te bieden.

Maar nieuwe technologie is duur en terwijl de prijzen dalen, is er nog steeds een grote kloof tussen de meest betaalbare benzineautos en de meest betaalbare elektrische autos. Soms is dat maar liefst £ 10.000 meer voor het elektrische model.

Tegelijkertijd verbetert de situatie rond het opladen . De infrastructuur wordt volwassen, er verschijnen extra snellaadpunten en er worden steeds meer woningen gebouwd met een laadstopcontact.

We wachten op deze aankondiging om duidelijkheid te krijgen over hoe de weg er voor het VK uit zal zien, maar recent gepubliceerd onderzoek van de SMMT suggereert dat het publiek dacht dat een overschakeling naar elektrisch tegen 2035 te vroeg was - dus we kunnen alleen maar raden hoe de datum 2030 wordt ontvangen.

