GMCs EV Hummer-lanceringsdatum aangekondigd, komende 20 oktober

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GMC plaagt al geruime tijd een volledig elektrische comeback voor zijn Hummer-supertruck - in feite sinds medio 2019 - maar het wachten is bijna voorbij. Het heeft de lanceringsdatum voor de EV-editie aangekondigd als 20 oktober 2020.

Met maximaal 1.000 pk, 11.500 LB-FT koppel en een acceleratie van 0-60 mph in slechts drie seconden, zal de GMC Hummer EV alles zijn wat een Hummer-fan mag verwachten, plus nul uitstoot.

We hebben nog niet veel meer details over de truck, maar een nieuwe video geeft ons een glimp van de carrosserie en een van de functies.

Crabwalk zal automatisch alle vier de wielen draaien om het voertuig (bijna) zijwaarts te bewegen. We nemen aan dat dit kan worden gebruikt als parkeerfunctie, maar zijn nog niet zeker van andere toepassingen.

Er wordt naar verwezen in de slogan die door GMC wordt gebruikt: "Soms zijn de grootste sprongen voorwaarts eigenlijk diagonaal."

Naast de onthulling van de Hummer EV in oktober, kunnen geïnteresseerden er een reserveren.

De lancering is waarschijnlijk virtueel en wordt gehost op de speciale webpagina gmc.com/electric-truck/hummer-ev . Daar kunt u ook uw e-mailadres invoeren voor updates en informatie.

Geschreven door Rik Henderson.