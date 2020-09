Lucid Air belooft de volgende "krachtigste" elektrische auto te worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor elektrische autos is als een wapenwedloop. Er zijn gevestigde merken zoals VW en Hyundai, die het opnemen tegen nieuwkomers om overheersing. Van hen is Tesla het poster-kind - die een bijzonder succes heeft geboekt in het segment, terwijl concurrerende bedrijven willen meedoen aan de actie.

Lucid Motors is zon speler en kondigt de Lucid Air aan als zijn nieuwste kanshebber voor de titel met zijn nieuwe sedan of sedan. Als Silicon Valley-bedrijf (zoals Tesla) ligt de nadruk op technologie en het breken van records om naam te maken, in plaats van in staat te zijn om zijn gevestigde merk in te ruilen zoals de gevestigde exploitanten van de automobielwereld.

Als zodanig wordt gezegd dat de Lucid Air geïnspireerd is door de staat Californië, waar hij praat over het waarmaken van dromen en belooft de dingen anders te zien.

De sleutel tot het aanbod van het bedrijf, zo wordt beweerd, is de miniaturisatie van de componenten om de ruimte te maximaliseren en de efficiëntie te vergroten. Het bedrijf zegt: "Het is een holistische, strakke benadering van geavanceerde EV-constructie, zonder gebruik te maken van bestaande kant-en-klare oplossingen die zo vaak worden gezien in EVs van oudere autofabrikanten."

Het resultaat is een auto die duidelijk is ontworpen om te wedijveren met de Tesla Model S , met een sportieve aandrijving die binnenruimte behoudt voor een luxe passagiersruimte. Er is een 34-inch gebogen 5K-glazen cockpit in het interieur, samen met geïntegreerde Alexa-spraakbesturing en ook een enorm centraal display.

De auto - die claimt de meest aerodynamische op de weg te zijn - is slank, lang en laag en profiteert van veel dakglas om de binnenruimte te openen.

Maar het zijn echt de prestatieclaims die de aandacht zullen trekken. Om ervoor te zorgen dat Lucid Motors zijn stempel drukt, zou de Air 1080pk bieden en een kwart mijl in 9,9 seconden kunnen verscheuren met zijn dubbele motorconfiguratie; het doet 0-60 mph in 2,5 seconden op de bovenste configuratie.

De batterijclaims zijn ook groot, met een 113kWh uitgebreid batterijpakket dat 517 mijl bereik kan leveren op het Grand Touring-model. Het claimt ook een sneller laadrecord met een 900V + -systeem dat compatibel is met de nieuwste 350 kW DC-laders die op sommige locaties beginnen te verschijnen.

Afgezien van dat echt snelle opladen, is er ook een 19,2 kW AC-oplader aan boord om te profiteren van snellere AC-opladers.

Natuurlijk kost het bouwen van wat de beste elektrische auto wil zijn kosten en het Air Dream Edition-model van $ 169.000 zal 1080pk en bliksemsnelle snelheden halen, met een bereik van 465 mijl.

Maar, net als Tesla, plant Lucid Motors een gefaseerde uitrol van modellen, dus je zult moeten wachten op het verschijnen van de meest betaalbare versie:

Dream Edition: 465 mijl, 1080 pk, $ 169.000, Q2 2021

Grand Touring: 517 mijl, 800 pk, $ 139.000, Q2 2021

Air Touring: 406 mijl, 620 pk, $ 95.000, Q4 2021

Lucht: TBA-mijlen, TBAhp, $ 80.000, 2022

De uitdaging waar nieuwe EVs vaak voor staan, zit in de productie en schaal, en dat is waar de gevestigde merken het voordeel hebben. We houden de wegen in de gaten en kijken of de Lucid Air zijn Californische droom werkelijkheid maakt.

Geschreven door Chris Hall.