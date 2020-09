Elektrische voertuigen verheugen zich! 9 september is de allereerste Wereld EV-dag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elektrische voertuigen hebben nu hun eigen feestdag, bedoeld om mensen bewust te maken van de mogelijkheden die elektrische voertuigen bieden en om zich te concentreren op e-mobiliteit.

World EV Day heeft partners van veel van de oplaadleveranciers en autofabrikanten, evenals andere organisaties die betrokken zijn bij het ecosysteem van elektrische autos .

Om deze nieuwe dag te vieren, heeft het Britse Ministerie van Transport aangekondigd dat het een aantal initiatieven onderzoekt om elektrisch rijden in het VK te promoten.

Onderdeel hiervan is een uitbreiding van het proefprogramma voor elektrische bestelwagens van Highways England. Dit is ingevoerd in Leeds en zal worden uitgebreid met een pot van £ 9,3 miljoen om bedrijven aan te moedigen elektrische alternatieven te proberen.

De regering heeft ook £ 12 miljoen toegezegd aan financiering voor onderzoek, ter ondersteuning van wedstrijden die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe EV-technologieën. Dit helpt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van meer geavanceerde oplaadtechnologieën.

Naast deze contante toezeggingen, kijkt het ministerie van Transport ook naar andere manieren om het gebruik van elektrische autos te bevorderen, zoals het groen schilderen van EV-parkeerplaatsen en het vergroten van oplaadpunten op populaire bestemmingen en supermarkten.

"Of je nu met het gezin op reis gaat of naar je werk reist, met het brede scala aan modellen tegen concurrerende prijzen is het nu kosteneffectiever en handiger dan ooit om een elektrisch voertuig te besturen en op te laden", aldus Grant Shapps, transport secretaris.

"Dit, samen met onze voortdurende steun voor R&D, zal getalenteerde MKB-bedrijven in het VK tot bloei laten komen, evenals meer dan 6.000 geschoolde banen in het hele land."

"Daarom ben ik verheugd om op s werelds eerste dag ooit gewijd aan het vieren van elektrische voertuigen, onze niet-aflatende steun voor een schonere, groenere transporttoekomst aan te kondigen."

Ongeacht wat de overheid doet, neemt de acceptatie van elektrische autos toe . Volgens de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) is het aantal registraties van elektrische voertuigen op batterijen in 2019 met 157 procent gestegen.

Veel hiervan komt neer op een grotere beschikbaarheid en een breder scala aan modellen. In 2020 hebben we de introductie gezien van meer betaalbare modellen en een reeks voertuigen van gevestigde merken. Dat, samen met een groter bewustzijn van milieukwesties en een toenemende beschikbaarheid van snellaadpunten in het hele land, voedt de omschakeling van conventionele voertuigen met verbranding.

Geschreven door Chris Hall.