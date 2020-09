Zap-Map lanceert Zap-Pay om het opladen van elektrische voertuigen in het VK te vereenvoudigen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zap-Map biedt een handige app die door veel bestuurders van elektrische auto s wordt gebruikt om openbare laders te lokaliseren. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het overgaat op betalingen, met als doel één app aan te bieden om ze allemaal te regelen.

Het probleem waarmee EV-gebruikers momenteel worden geconfronteerd, is de fragmentatie in het VK. Er zijn veel verschillende laadservices en voor elk moet je een andere app gebruiken, aangemeld zijn bij een andere service, kaartbetalingen gebruiken, vooruitbetalingen op je account doen of door een andere verzameling hoepels springen om de lading in je auto te krijgen.

De enige service die echt gemakkelijk te gebruiken is, is het Supercharger-netwerk van Tesla als u een Tesla-bezitter bent, maar als u uw Tesla via een ander netwerk wilt opladen, heeft u nog steeds hetzelfde probleem.

Zap-Pay streeft ernaar het proces soepeler te laten verlopen, zodat u de ene app kunt lokaliseren en opladen. Het is een pay-as-you-charge-oplossing en u hoeft zich niet bij alle services te registreren, u hoeft alleen een betaalkaart te gebruiken via Zap-Pay. U hoeft zich niet eens te registreren bij Zap-Map, hoewel het bedrijf zegt dat het proces soepeler zal zijn als u dat wel doet.

Er ligt echter iets van een hobbelige weg in het verschiet, met Zap-Map die bevestigt dat Engenie de lanceringspartner is voor de service. In eerste instantie zal Zap-Pay alleen beschikbaar zijn op 10 locaties in Stratford, Gloucester, Chepstow en Bristol, voordat het eind september 150+ snellaadpunten in het hele land omvat.

Er is ook bevestigd dat ESB EV Solutions, LiFE en Hubsta in het najaar van 2020 in het programma zullen worden opgenomen, met een bredere uitrol in 2021. Zap-Map zegt dat het ongeëvenaarde dekking zal bieden in het hele land.

Wat ontbreekt in de aankondiging is een bevestiging van grotere gevestigde netwerken - Ionity, Polar, Instavolt of Ecotricity - die op veel gebieden domineren. Dat gezegd hebbende, is alles wat kan worden gedaan om EV-bestuurders te helpen hun voertuigen gemakkelijk op te laden wanneer ze onderweg zijn of een nieuw gebied bezoeken, een goede zaak.

