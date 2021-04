Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u overweegt over te stappen op een elektrische auto , bent u niet de enige. Hoewel verbrandingsmotoren nog steeds het grootste deel van de markt uitmaken, zijn elektrische voertuigen het afgelopen jaar in verkoop en beschikbaarheid toegenomen.

Er is veel te overwegen, maar het is misschien niet zon uitdaging als u misschien denkt.

Laten we hier beginnen. Dat een elektrische auto geen motor heeft, wil niet zeggen dat het raar is. Zelfs als je in het verleden met plezier hebt gereden, is er geen reden waarom je het niet leuk zou vinden om in een elektrische auto te rijden - ze zijn op geen enkele manier raar.

Integendeel zelfs. Elektrische autos zijn eigenlijk heel fijn om in te rijden. Sommige zijn beslist futuristisch in hun benadering, maar sommige zijn volledig conventioneel. Stap in de Mini Electric of de Audi e-tron en er is weinig verschil met de verbrandingsversie in termen van kwaliteit, functies of specificaties.

Sommige elektrische autos zijn futuristisch, zoals de Tesla Model X, maar er is nu een breed scala aan elektrische autos voor alle behoeften en ze rijden allemaal met een andere automaat - maar zonder turbovertraging en veel minder geluid.

Waargenomen actieradius is het meest genoemde nadeel van elektrische autos. Het valt niet te vermijden dat zelfs de meest eenvoudige benzineauto een grotere actieradius heeft dan de meeste elektrische autos. Als het echter om actieradius gaat, moet je je daar niet door laten weerhouden.

Denk aan het gebruik van uw auto in de afgelopen 6 maanden. Hoe vaak heeft u op een dag meer dan 200 mijl afgelegd? Tenzij u veel snelwegkilometers maakt, valt uw dagelijkse of zelfs wekelijkse rit waarschijnlijk binnen het bereik van de meeste elektrische autos.

Dat is het belangrijkste om erachter te komen: hoeveel actieradius heeft u nodig voor uw normale ritten, in plaats van hoeveel actieradius zou u nodig hebben voor die ene reis die u elk jaar maakt om op vakantie te gaan?

Het valt niet te ontlopen dat 4 uur rijden, 5 minuten stoppen om bij te vullen en het proces herhalen niet kan worden geëvenaard in een elektrische auto. Maar hoe vaak doe je dat eigenlijk?

Voor degenen die een groter bereik en sneller opladen willen, is Tesla waarschijnlijk het antwoord - en de Tesla Model 3 is om deze reden populair gebleken. De prestaties zijn erg goed en de prijs is niet al te duur, hoewel recente modellen zoals de VW ID.4 een alternatief bieden.

Dus tot de crux: opladen is voor een elektrische auto zoals tanken is voor een auto met verbranding. Voor veel eigenaren van elektrische autos gebeurt het opladen thuis. Alle elektrische autos laden op via een standaard stopcontact, maar afhankelijk van de grootte van de accu kan dat ontzettend lang duren. Kleinere autos, zoals de Mini Electric of Honda e , worden s nachts opgeladen via een standaard stopcontact.

De meest gebruikelijke oplossing voor thuisladen is het installeren van een wallbox. Dit kost u misschien ongeveer £ 500, afhankelijk van wat u kiest, maar er zijn vaak subsidies beschikbaar om de kosten te verlagen, of aanbiedingen van autofabrikanten om de deal zoeter te maken wanneer u de auto koopt. Voor de meeste mensen kan een 7kW-oplader worden geïnstalleerd om je auto 3x sneller op te laden dan een normaal stopcontact.

Ja, er is een eerste investering om een wallbox te plaatsen, maar u kunt dan vanaf uw schijf opladen zonder dat u ergens heen hoeft. Het gebeurt van de ene op de andere dag en de kosten zijn minimaal in vergelijking met conventionele benzine of diesel. Dat kan betekenen dat u pond uitgeeft om uw auto op te laden, in plaats van tien keer zoveel bij een tankstation.

Het beste is dat als je eenmaal een wallbox hebt, deze met elke elektrische auto werkt, dus als vrienden voor het weekend komen, kunnen ze ook opladen. Het betekent ook dat je vaak het huis verlaat met een volle lading, in plaats van een halfvolle tank.

Als u thuis niet kunt opladen omdat u nergens naast de weg hoeft te staan om de auto te parkeren, dan is openbaar opladen de juiste keuze. Nogmaals, dit is geen belemmering voor het bezit van een elektrische auto, het is gewoon iets om in overweging te nemen.

Ja, als u op straat parkeert en thuis niet kunt opladen, moet u wat zorgvuldiger nadenken over wanneer en hoe u uw auto oplaadt. Sommige locaties investeren in oplaadoplossingen op straat, hoewel deze momenteel vrij zeldzaam zijn. Als je met de auto naar je werk rijdt, installeren steeds meer werkgevers elektrische oplaadpunten - en dat zou je probleem kunnen oplossen.

Als alternatief zijn er veel openbare oplaadopties, maar deze zullen u meer gaan kosten dan een wallbox. Misschien vindt u supermarkten die gratis opladen aanbieden, hoewel dit vaak langzamere opladers zijn en alleen handig als u enige tijd aan het winkelen bent.

De beste openbare laders zijn de snelladers. Deze komen in verschillende vormen met toenemende snelheden. Er zijn 50 kW-laders die verschijnen in parkeergarages, restaurants, hotels en hoewel ze u iets meer kosten voor de elektriciteit, zullen ze uw auto waarschijnlijk in ongeveer 90 minuten opladen.

Er zijn ook laders van meer dan 100 kW waarmee u uw auto in ongeveer 45 minuten of minder kunt opladen. Deze bevinden zich op de meeste snelwegen en omvatten het Tesla Supercharger-netwerk . Hoewel Tesla-eigenaren alle openbare opladers kunnen gebruiken, kunnen alleen Tesla-eigenaren de Superchargers gebruiken - en het Supercharger-netwerk is momenteel een van de beste oplaadnetwerken. Voor degenen met een Tesla is rijden naar de plaatselijke Supercharger voor een volledige snelle lading een goed alternatief voor thuis opladen.

Er zijn enkele dure elektrische autos geweest. De Tesla Model S en X, Audi e-tron en Jaguar i-Pace zijn voorbeelden van elektrische autos die duurder zijn dan velen zich kunnen veroorloven. Maar ze bevinden zich in het premiumsegment en zijn onmiskenbaar luxueus.

Maar dat verandert langzaam en er verschijnt veel meer variatie. Ja, de aanschafkosten zijn meer dan die van benzine of diesel, maar de gebruikskosten zijn dan een stuk lager. Op de goede plek tussen bereik en prijs vindt u modellen zoals de Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro of Kia Soul EV - die allemaal bijna 500 mijl zullen afleggen.

De Nissan Leaf e + zit ook in deze ruimte, terwijl de Honda e, Mini Electric, Renault Zoe en anderen goedkoper zijn, met een lager bereik. Voor degenen die een leasecontract kopen, betaalt u misschien iets meer voor uw auto, maar betaalt u minder om hem van stroom te voorzien.

Dit is waarschijnlijk een van de meest besproken punten met betrekking tot elektrische autos - het feit dat er een enorme chemische batterij in zit en die zeldzame aardelementen gebruikt. Inderdaad, de meeste ecologische voetafdruk van een elektrische auto gebeurt voordat deze zelfs maar bij u aan de deur wordt afgeleverd.

Dat is waar, maar het is niet de enige kant van het argument, want luchtvervuiling door uitlaatemissies en remstof is een enorm probleem in stadscentra en op drukke wegen - en elektrische autos hebben geen uitlaatemissies en gebruiken de remmen veel minder vaak dankzij regeneratief remmen.

Fabrikanten zorgen ervoor dat ze groene stroom gebruiken bij de productie van autos en de batterijen, waardoor veel elektrische autos veel duurzamer worden geproduceerd dan autos met verbrandingsmotoren. Dit is iets waar VW vrij open over is met de lancering van zijn elektrische auto ID.3 - en vele anderen creëren groenere leveranciersketens dan andere modellen in het verleden.

Er is ook het argument dat elektriciteit afkomstig is van kolencentrales, dus je verschuift de uitstoot gewoon naar ergens anders. Ja, in sommige delen van de wereld komt de meeste elektriciteit uit kolencentrales, maar in het VK is een groot deel nu afkomstig van hernieuwbare energiebronnen - en veel openbare oplaadnetwerken gebruiken groene bronnen. Ook huiseigenaren kunnen kiezen voor duurzame binnenlandse leveranciers.

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om niet alleen een elektrische auto te hebben, maar ook zonnepanelen en een energieoplossing voor huishoudelijk gebruik (meestal gemaakt van hergebruikte batterijen voor elektrische autos), wat betekent dat je je eigen elektriciteit kunt opvangen en opslaan, dus je bent helemaal uitgeschakeld net, al zijn hier forse kosten aan verbonden.

Het lijdt geen twijfel dat elektrische autos de grootste verandering zijn die de automobielwereld in een eeuw heeft gezien. Voor velen is het een verandering in de manier waarop u naar uw auto kijkt en - tot op zekere hoogte - uw auto gebruikt. Het belangrijkste is echter dat u zich niet concentreert op wat u niet krijgt en u concentreert op wat u wel krijgt.

Voor sommigen van ons in het VK is er een deadline van 2030 voor het einde van de verkoop van nieuwe verbrandingsautos, maar dat is niets om je zorgen over te maken: elektrische autos zijn leuk om in te rijden, ze zijn verbonden en modern en zitten boordevol slimme technologie. . Als u thuis kunt opladen, is dat een stuk eenvoudiger dan naar een benzinestation te moeten gaan - vooral voor degenen die misschien op afstand wonen, niet alleen degenen die in steden wonen.

Dus in plaats van vast te houden aan zoiets als een actieradius, geven elektrische autos ons de kans om de komende verandering te omarmen.

Geschreven door Chris Hall.