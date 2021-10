Beste Bond-voertuigen: de beste autos, vliegtuigen en meer uit de films

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je in één zin aan de James Bond-films en voertuigen denkt, denk je waarschijnlijk meteen aan Aston Martin. Het gekozen vervoersmiddel van Bond heeft in de loop der jaren echter veel andere voertuigen omvat. Sommige raar en maf, dus gewoon prachtig.

We verzamelen de beste voertuigen uit de James Bond-films om van te genieten. Van snelle Aston Martins tot hightech monsters.

Lotus Esprit S1

De Aston Martin DB5 is misschien wel de meest bekende en iconische van alle Bond-autos, maar de Lotus Esprit S1 is mogelijk een van onze favorieten. Want wie wil er nu niet een auto die onder water kan rijden zonder te roesten of weg te zinken? Bovendien zag het er ook nog eens geweldig uit.

In 2014 ging die auto te koop op een eBay-veiling voor een coole $ 1 miljoen .

De Zonnestraal Alpine

Ok, dus het is misschien niet "de beste", maar het is de eerste Bond-auto. De Sunbeam Alpine was misschien niet de meest sexy auto, maar hij had wat pit en was zelfs favoriet bij Stirling Moss.

Deze auto speelde een grote rol in de Dr. No uit 1962 en was ook betrokken bij achtervolgingen in klassieke autos. Het miste de snufjes van andere Bond-autos, maar toch slaagde Bond erin om het te stylen.

Acrostar BD-5J

De hilarische en schattige Acrostar BD-5J was een klein vliegtuigje dat in 1983 in de openingsscène van Octopussy verscheen en Roger Moore zijn gebruikelijke capriolen deed zien.

De Acrostar was een echt vliegtuig en kwam in zelfgebouwde vorm waardoor piloten hun eigen vliegtuig konden bouwen. Het was ook een indrukwekkend klein ding, met een maximale snelheid van 232 mph.

Citroën 2CV

Een van de meest onwaarschijnlijke Bond-voertuigen, de Citroën 2CV, voegde wat hilariteit toe aan de Bond-klassieker uit 1981, For Your Eyes Only. Hij werd gehavend, verpletterd en betrokken bij een klassieke achtervolging waarbij hij over een slechterik heen sprong.

Krokodillenboot

Bond draait niet alleen om snelle autos en snelle vrouwen, soms gebruikte hij andere interessante, hilarische of ingenieuze manieren om zich te verplaatsen.

In Octopussy gebruikte Roger Moore deze eenmansboot vermomd als een krokodil om rond te sluipen. Ronduit klassiek.

Toyota 2000 GT

De Toyota 2000 GT die in You Only Live Twice verscheen, was een zeer speciale uitvoering van een auto die al een beperkte oplage had gezien. Slechts 300 van deze autos werden geproduceerd. Het werd gezien als de eerste Japanse supercar en er werd gezegd dat het erg leuk was om in te rijden.

Degene die in de film verscheen, was een faux soft-top versie van de klassieke auto. Je kon geen cabrioversie van deze auto kopen, hij is op deze manier gemaakt alleen voor de Bond-film en sommigen zeggen dat dat alleen het geval was omdat Sean Connery te lang was voor het standaardmodel.

BMW 750iL

De BMW 7 Serie staat bekend als een hoogwaardig en luxe voertuig. Maar de 750iL van Bond was nog specialer. Het bevatte niet alleen de klassieke 5,4 liter V12-motor, maar kon ook bogen op een bewapening met 12 raketten, traangasdispensers, een versterkt chassis en meer.

Het hoogtepunt was waarschijnlijk het systeem waarmee Pierce Brosnans Bond het op afstand kon bedienen met zijn telefoon.

Ford Mustang Mach 1

Amerikaanse muscle cars zijn niet wat je zou verwachten als je een Britse geheim agent zou zien rijden, maar Bond is altijd vol verrassingen geweest.

In Diamonds Are Forever gebruikte Sean Connery het om de politie te ontwijken in een snelle achtervolging door de straten van Las Vegas. De klassieke scène omvatte het zien van Bond die de auto op twee wielen zette om door een smal steegje te komen.

AMC Hornet

De Hornet is misschien niet de meest sexy Bond-auto, maar hij zorgde wel voor een van de meest memorabele uitvoeringen in de serie. Tijdens The Man with the Golden Gun uit 1974 maakte Roger Moores Bond een 360-graden draaiende kurkentrekkersprong over een kapotte brug terwijl hij Scaramanga achtervolgde.

Een geweldige stunt die de auto een plaats in het Guiness World Records opleverde voor het uitvoeren van de "eerste astro-spiraal die in een film werd gebruikt".

Jaguar CX75

De Jaguar CX75 verscheen in de Spectre van 2015, maar niet als de auto van Bond, maar in plaats daarvan die van Mr. Hinx - een van de huurmoordenaars die voor Spectre werkte.

Zeven van deze autos werden geleverd voor de film en waren blijkbaar "gebouwd rond een ruimteframe gebouwd volgens de specificaties van het World Rally Championship". De CX75 was uitgerust met een 1,6-liter turbo- en supercharged-motor, ondersteund door twee elektromotoren, waardoor hij pittig en handig was.

Aston Martin Vanish

Hoewel in de echte wereld niet al te hoog aangeschreven, was deze auto behoorlijk geweldig in Die Another Day. Het zat niet alleen vol met de gebruikelijke gadgets en wapens, maar het kon ook onzichtbaar worden met een simpele klik op een knop. Wie wil dat niet?

Shooterz

De Aston Martin DB5

Natuurlijk zou geen lijst met de beste Bond-voertuigen compleet zijn zonder de iconische Aston Martin DB5. Het verscheen in verschillende Bond-films, waaronder Goldfinger, Thunderball, Goldeneye, Tomorrow Never Dies en Casino Royale.

Deze iconische auto had allerlei snufjes, van messen voor het doorsnijden van wielen tot machinegeweren die in de voorvleugels waren ingebouwd en meer. Een van de officiële autos werd in 2010 geveild en een andere werd op 15 augustus 2019 bij Sothebys geveild. Hij werd verkocht voor $ 6 miljoen en wisselgeld.

Aston Martin V8 Volante

Nog een klassieke Bond-auto, dit keer van The Living Daylights. De Aston Martin V8 Volante was misschien niet de meest gestroomlijnde of interessantste Aston, maar het was nog steeds een kraker. Vooral interessant met het vermogen om plotseling luchten te laten ontspruiten en de besneeuwde hellingen te verscheuren. De toevoeging van raketboosters maakte de V8 Volante alleen maar aantrekkelijker.

Kleine Nellie

In You Only Live Twice gebruikte Bond een Wallis WA-116 Gyroplane, grappig bekend als Little Nellie. In tegenstelling tot de in de handel verkrijgbare versies was deze uitgerust met een machinegeweer, raketwerper en vlammenwerper. Het werd ook gebruikt in een van de enige luchtgevechten van James Bond.

Tuktuk

Nog een niet te onderschatten klassiek Bond-voertuig. Bond gebruikte deze driewielige taxi in Octopussy om snel te ontsnappen. Natuurlijk, net als andere voertuigen in de serie, pakte deze Tuk-Tuk meer onder de motorkap dan iemand had verwacht. Het resultaat was een briljante ironische achtervolging door de Indiase straten.

