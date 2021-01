Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elektrische autos zijn al een steunpilaar op de weg, met een groeiend aantal volledig elektrische modellen die momenteel te koop zijn . Het elektrische effect is nu volledig van kracht, met gevestigde merken die zich ertoe verbinden om in de toekomst een breder scala aan puur elektrische autos aan te bieden, terwijl degenen die sterk afhankelijk zijn van diesel de verkoop zien haperen - met een deadline van 2035 in regios zoals het VK om te stoppen verkoop in verbrandingsautos.

Prijzen dalen, modellen diversifiëren en het gaat allemaal hand in hand met verhoogde investeringen en de uitrol van oplaadnetwerken .

Maar welke elektrische autos komen eraan? Laten we eens nader bekijken wat u de komende jaren op de wegen kunt verwachten.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai heeft afbeeldingen geplaagd van de aanstaande Ioniq 5. De Ioniq 5 zou gebaseerd zijn op het Hyundai 45-concept dat werd getoond op de autosalon van Frankfurt in 2019. Het wordt verwacht dat het een nieuwe op E-GMP gebaseerde batterij-elektrische auto zal zijn en beloofde een wereldpremière te krijgen in februari 2021.

Kia toekomstige elektrische autos

Kia heeft bevestigd dat er begin 2021 een nieuwe elektrische auto van de volgende generatie zal worden aangekondigd. Hij zal op het E-GMP-platform worden geplaatst, heeft een crossover-geïnspireerd ontwerp en een actieradius van meer dan 500 km. Het zal de eerste lancering zijn onder het nieuwe Kia-merk en we vermoeden dat het de auto zal zijn die intern bekend staat als de Kia CV en nauw verwant is aan de aanstaande Hyundai Ioniq 5.

Renault 5-prototype

Bij twijfel, rol in nostalgie. Dat lijkt de benadering te zijn die Renault wil volgen door een prototype van een elektrische Renault 5 te laten zien. We hebben allemaal goede herinneringen aan deze klassieker, en het zou het opnemen tegen de Mini Electric en de Honda e. als compacte elektrische auto voor stadsbewoners. Alsjeblieft Renault, alsjeblieft, alsjeblieft, vind de Renault 5 opnieuw uit.

Audi Q4 e-tron

Audi heeft twee versies van het Q4-concept onthuld: de e-tron en de Sportback . Het volgt in grote lijnen de leiding van het originele e-tron-model en biedt twee soorten elektrische SUVs in kleinere maten dan het bestaande model. Dat zal het bereik uitbreiden naar de Q5-maat. Een bereik van 279 mijl wordt geclaimd van een 82kWh-batterij voor de Quattro-modellen, een model met alleen achterwielaandrijving zou 310 mijl moeten halen. We verwachten later in 2020 meer van de Q4 e-tron te zien, met de Sportback in 2021 - en we zijn al gespot tijdens camouflagetests.

BMW iX

BMW heeft zijn vlaggenschip elektrische SUV aangekondigd, de BMW iX . Dit is het productiemodel van de lange tease iNext, die nu qua afmetingen meer op een elektrische X5 lijkt. Het belooft een aantal configuraties, met een bereik van 300 mijl, vierwielaandrijving en een model van 500 pk. Er is ook een vernieuwd interieurontwerp, dus het voelt als een soort voortzetting van de BMW i3.

Hyundai Kona Electric

Hyundai heeft een vernieuwde versie van de Kona Electric aangekondigd, die in 2021 op de weg zal komen. Hoewel de onderbouwing vergelijkbaar blijft - het geeft nog steeds een indrukwekkend bereik van 300 mijl en is verkrijgbaar in twee batterijformaten - is er een vernieuwing aan het interieur en het exterieur aan laat deze auto een beetje meer op een EV lijken. Geen woord over prijzen, maar we verwachten dat het zal concurreren.

Hummer EV

Er komt een elektrische Hummer aan die belooft een geschikte verbrandingsversie te worden. Hummer gooit heel veel technologie en heel veel kracht in, omdat hij de Tesla Cybertruck wil evenaren. Er is 350 mijl actieradius beloofd en een supersnelle 350kW-oplading, terwijl de motoren 1000pk zullen leveren en een 0-60 tijd van 3 seconden. Er is volledig zicht met cameras onder de carrosserie, evenals de mogelijkheid om diagonaal te rijden, dankzij vierwielbesturing. De productie start pas eind 2021.

Dacia Lente

De Dacia Spring is nu een officiële productieauto. Gericht op de betaalbare kant van de markt, heeft hij een actieradius van 225 kilometer, ruige urban looks en 44 pk. Het is ontworpen als een elektrische auto voor de massamarkt voor stadsbewoners. Er is geen woord over prijzen, en we weten ook niet of het naar het VK komt.

Polestar-voorschrift

De Polestar Precept was een conceptontwerp, maar Polestar heeft aangekondigd het in productie te gaan nemen. Hij zal gericht zijn op het premium-segment van de markt, met grand coupé-lijnen en de belofte niet alleen van nul uitlaatemissies, maar van een milieubewuste benadering van alle materialen die in de auto worden gebruikt.

BMW i4

De BMW i4 is gepland voor lancering in 2020 en zal op hetzelfde vijfde generatie eDrive-systeem zitten als de BMW i3X en de iX. Het model is wat je mag verwachten van een BMW Gran Coupé, maar met enorme tanden en de details van het eDrive-systeem zijn al bevestigd.

Er komt een 80kWh-batterij die met 150kW wordt opgeladen en een actieradius van maximaal 370 mijl geeft. De motoren zullen 530 pk produceren, goed voor een tijd van 0-100 km / u van 4 seconden en een topsnelheid van 200 km / u. Het ziet eruit en klinkt precies wat u wilt dat uw BMW-sedan uit het middensegment produceert. Hij zal in 2021 op de weg zijn, maar er is ook een plaag geweest van een M Performance-model .

VW ID.4

De VW ID.4 is officieel, het tweede elektrische model van het Duitse bedrijf, dit keer in compacte SUV-vorm. Er zullen verschillende versies van de ID.4 zijn met 310 mijl op het topmodel, beginnend als achterwielaangedreven model en in de toekomst uit te breiden naar vierwielaandrijving. Er staat geen prijs of exacte datum op de ID.4, maar we kunnen deze in 2021 verwachten.

Porsche Macan

Porsche heeft aangekondigd dat de Macan naar puur elektrisch gaat , wat betekent dat Porsche een elektrische SUV krijgt. Hij zal zich aansluiten bij de luxe SUV-EVs met een prestatiegerichte, gebruikmakend van het 800-volt-systeem dat Porsche gebruikt in de Taycan, en zittend op het PBM-platform aangepast van Audi.

Er wordt momenteel niet veel anders gezegd, maar de verschuiving van de Macan naar elektrisch toont een echte diversificatie van het Porsche-portfolio. Het wordt verwacht op de wegen in 2022.

Ford heeft beloofd dat er in 2022 een elektrische F-150 op de weg zal zijn. Dat zal op grote schaal op de Amerikaanse markt komen. Ford heeft niet veel gezegd over zijn plannen, behalve dat het geen concessies wil doen aan de prestaties die de F-150 biedt.

Skoda Enyaq iV

Skodas eerste elektrische SUV is de Enyaq iV en zal nauw verwant zijn aan de VW ID.4, beide op hetzelfde platform. Drie batterijcapaciteiten en vijf vermogensniveaus betekenen een reeks opties, hoewel niet alle op alle markten beschikbaar zullen zijn. De prijzen beginnen vanaf £ 33.450 in het VK voor het model met een bereik van 242 mijl. Hij zal in 2021 onderweg zijn.

Nissan Ariya

De nieuwste elektrische auto van Nissan is de Ariya . Het werd oorspronkelijk als concept onthuld in 2019, maar heeft zijn weg naar productie vrijwel ongewijzigd gevonden. Het is een SUV die in de ruimte tussen de Qashqai en de X-Trail zit.

De Ariya biedt twee batterijformaten en een aantal verschillende motorconfiguraties, evenals opties voor tweewielaandrijving of vierwielaandrijving. Met prijzen vanaf naar schatting £ 40.000, wordt het verwacht op de wegen in 2021.

BMW iX3

Niet langer een concept, de BWM iX3 is de elektrische versie van de X3, wat betekent dat je een emissievrije BMW SUV kunt krijgen. Het is een grote stap, nu BMW de mainstream betreedt en 285 mijl van een 80kWh-batterij biedt. Het wordt voor het eerst gelanceerd in China 2020, met wereldwijde uitrol in 2021.

Vauxhall Mokka-e

Vauxhall heeft de tweede generatie Mokka aangekondigd en vanaf het begin een elektrische versie gelanceerd. Het heeft een batterij van 50 kW en belooft een bereik van meer dan 200 mijl. Er zal 100kWh worden opgeladen en een vernieuwd ontwerp, dat het nieuwe gezicht van Vauxhall laat zien. Het is een opwindende verandering die zich rechtstreeks in de competitieve crossover-ruimte nestelt en het is geweldig om nog een EV in deze ruimte te zien. Het zal beschikbaar zijn vanaf de nazomer van 2020, prijs onder voorbehoud.

Audi Artemis

Audi heeft een speciale werkgroep opgericht, Artemis genaamd, met als doel een zeer zuinige elektrische auto te creëren. De nieuwe groep is ontworpen om autonoom te werken met veel vrijheid, met als streefdatum 2024 voor een nieuw voertuig. Het wordt geleid door Alex Hitzinger, die voorheen werkte aan het Apple-autoproject en voorheen met enkele van de grootste namen in de motorsport. We verwachten iets dat hier uit de Audi-sjabloon komt, dus let op deze ruimte.

MG 5

MG heeft gezegd dat het een elektrische stationwagen naar het VK brengt zodra het weer showrooms kan openen. Momenteel zijn er geen elektrische terreinen, dus dit vult een klein gat in de beschikbare opties, wat waarschijnlijk aantrekkelijk zal zijn voor diegenen die een toegankelijke laadruimte en hondenuitlaters nodig hebben. Het lijkt te zijn gebaseerd op de Chinese Roewe Ei5 en we verwachten een batterij van 52,5 kWh en een actieradius van 260 mijl.

BMW i7

BMW heeft bevestigd dat de volgende generatie BMW 7 Serie een volledig elektrische versie zal bevatten. Hij zal niet uitsluitend elektrisch zijn, want er zullen ook benzine-, diesel- en hybride versies zijn - maar er is sprake van twee versies, de i7 en de i7S. Deze laatste heeft naar verwachting een 120kWh-accu, 660pk en een actieradius van 320 mijl. BMW neemt elektrische autos serieus en er staat veel in de pijplijn - de BMW i7 zal dingen naar het luxeniveau brengen.

Renault Twingo ZE

Renault heeft een van zijn schattigste autos elektrisch gemaakt in de Twingo ZE . Deze compacte stadsauto is ontworpen om de prijs laag te houden, met een batterij van 22 kWh - goed voor 250 km (143 mijl) - en een motor van 60 kW, die je in 4 seconden van 0-30 mph brengt, perfect voor stadsritten. Er is geen woord over de prijs, maar we hebben al gehoord dat het niet naar het VK komt.

Fiat 500

De Fiat 500 is opnieuw gelanceerd als een elektrisch model en heeft een nieuw ontwerp gekregen ten opzichte van het model uit 2007 dat erg populair was. Nu is er een 42kWh-batterij en een 87kW-motor, die 0-62 mph claimt in 9 seconden, maar 0-30 in 3,1 seconden. Het ondersteunt opladen tot 85 kW en geeft u een bereik van 199 mijl (WLTP). Er zijn vier stoelen, veel opties (inclusief cabriolet) en het is te bestellen vanaf £ 29.000.

Tesla Cybertruck

Als je een visie op de toekomst wilde hebben, dan heeft Tesla die misschien geleverd. Onthulling van de Cybertruck , dit is de beloofde pick-up van Elon Musk, met dubbele cabine en vervolgens een laadperron aan de achterkant. De Cybertruck valt op door zijn ongebruikelijke hoekige design. Praktisch gezien komt hij in drie verschillende versies met een bereik van 250+, 300+ of 500+ mijlen, met het topmodel, een versie met drie motoren, die een tijd van 0-100 km / u van 2,9 seconden belooft. Tesla doet dingen niet met de helft. Het is nu beschikbaar voor pre-order, leveringen worden verwacht vanaf 2021.

Ford Mustang Mach-E

Ford heeft de Mach-E onthuld, zijn door Mustang geïnspireerde elektrische auto. Het gebruik van de naam Mustang - en die kenmerkende plooien en lichten op de motorkap - geeft de Mach-E een sportieve uitstraling op wat echt een cross-over is. Sommigen zullen misschien zeggen dat het geen muscle car is, maar met veelbelovende cijfers van 0-62 in minder dan 5 seconden, een bereik van 280/370 mijl (afhankelijk van de versie die je krijgt) en prijzen vanaf £ 40.270, is er veel om enthousiast van te worden. Ford heeft de interieurtechnologie door elkaar geschud met een enorm Tesla-achtig centraal display en een veel schonere look en feel dan eerdere Ford-modellen. De Ford van de toekomst ziet er spannend uit - en pre-orders zijn al open voor levering eind 2020.

VW ID. Ruimte Vizzion

VW had lang gezegd dat het een volledige familie van elektrische ID-autos zou krijgen en de Space Vizzion is wat je krijgt als je een elektrische stationwagen of stationwagen samenstelt. Het is een echte blikvanger die we niet kunnen nalaten te denken en hoewel velen zich concentreren op SUV- of crossover-modellen, zou het lagere en langere effect dat je krijgt van een wagen wonderen kunnen doen voor de prestaties van deze EV, om nog maar te zwijgen van de kofferruimte. Het is voorlopig een concept, maar we verwachten dat deze elektrische Passat (zeiden we dat?) In 2021 verkrijgbaar zal zijn. VW zegt een actieradius van 300 mijl, wat niet echt de 600 mijl is die je van de diesel krijgt, maar we hoeven niet zo ver te rijden om de hond uit te laten, dus we kunnen het allemaal redden.

Mazda MX-30

Mazdas eerste in massa geproduceerde EV heet de MX-30. De auto is voorzien van een elektromotor die de voorwielen aandrijft, die zo is ontworpen dat er een rotatiemotor op kan worden geschroefd - wat betekent dat hybride modellen ook mogelijk moeten zijn voor de relevante markten. Het is een dynamisch platform.

Qua vormgeving is het gebruik van zelfmoorddeuren aan de achterzijde een interessante keuze. Maar aangezien de achterpassagiers niet kunnen uitstappen zonder dat de toepasselijke voordeur wordt geopend, is het misschien meer gimmick dan geweldig. Verwacht in 2020 de MX-30 op Europese wegen te zien.

Fisker Ocean

Fisker probeert de boel wakker te schudden met een reeks luxe elektrische autos. De Fisker Ocean kreeg een officiële onthulling in januari 2020 - hoewel hij pas in 2022 onderweg is. Hij zal gerecyclede en veganistische materialen gebruiken, een batterij van 80 kWh en een actieradius van 250-300 mijl. Fisker wil concurreren met Tesla met een 0-60 tijd van minder dan 3 seconden, maar het grote unieke kenmerk is de optie voor een zonnedak over de volledige lengte om de batterij op te laden.

Elektrische Range Rover

Er wordt gewerkt aan een volledig elektrische Range Rover onder de naam Road Rover, omdat hij iets meer op de weg zal zijn gericht dan sommige andere Range Rovers. Het zou qua grootte tussen de Velar en de Evoque moeten zitten, dus het klinkt veel als de Jaguar i-Pace. Er is momenteel niet veel bekend over wat het zou kunnen bieden of wanneer het zou kunnen verschijnen.

Zetel El-Born

Seat sluit zich aan bij de elektrische autobeweging met de El-Born , genoemd naar een regio in Barcelona. De auto staat op het MEB-platform van VW en zal naar verwachting in 2020 aankomen en voor het eerst optreden op de Internationale Motorshow van Genève in 2019. Seat kijkt naar een actieradius van 420 km (260 mijl), met een tijd van 0-62 km / min van 7,5 seconden. Er komt 204 pk uit de 150 kW-motor en een 62 kWh-batterij.

Cupra El-Born

Cupra - nu een apart merk van Seat - heeft een eigen versie van de el-Born. Het heeft ook dezelfde naam, Cupra El-Born , wat er niet echt aan bijdraagt dat het als een afzonderlijke entiteit wordt gezien. Het heeft een sportief uiterlijk, een op maat gemaakte chassiscontrole en claims van 310 mijl van de 82kW-batterij.

Byton M-Byte

Byton toonde oorspronkelijk een SUV EV-concept , met brede ambities voor een start-up in het EV-segment. Dat is nu uitgegroeid tot de Byton M-Byte, met de start van de productie en het streven om medio 2020 op de weg te gaan - in ieder geval in China. De prijs van € 54.000 klinkt redelijk agressief, maar er is weinig te zeggen voor welke versie dat is. Er zijn opties voor twee- of vierwielaandrijving, waarbij de laatste een bereik van 270 mijl claimt. Het meeste gesprek gaat echter over het enorme 43-inch scherm dat door het interieur loopt.

Lotus Evija

De Lotus Type 130 of Evija zoals hij wordt genoemd, is een volledig elektrische hypercar die beperkt is tot slechts 130 modellen, maar de weg vrijmaakt voor toekomstige productieautos van Lotus. Het is ontworpen voor maximale prestaties, met 2000 pk en een batterij van 70 kWh met als doel een bereik van 250 mijl te geven. De auto zal echter een zinderende acceleratie bieden, en hoewel Lotus geen definitieve cijfers heeft gegeven, haalt hij binnen 9 seconden 300 km / u. Deze auto kost £ 2 miljoen pond en voorbestellingen zijn in behandeling en vragen om een aanbetaling van £ 250.000.

Tesla Model Y

We wisten allemaal dat Tesla een andere auto wilde lanceren en de Model Y glijdt in de ruimte tussen de Model 3 en de Model X, een compacte SUV. Het interieur neigt naar de Model 3, terwijl de actieradius 242 mijl biedt met een 0-60 mph tijd van 5,9 seconden, op het meest betaalbare model. De leveringen starten in maart 2020 voor sommige versies in de VS, met een internationale uitrol in de toekomst.

Lightyear One

De Lightyear One is een luxe sedan die zonnepanelen toevoegt aan het dak en de motorkap van de auto, met als doel de eigenaar de hele tijd een boost van de zon te geven - zelfs tijdens het rijden. Hoewel een groot deel van de auto conventioneel is voor een elektrische auto, geven de extra zonnepanelen een actieradius van 12 km per uur (bij goed licht). Dat kan betekenen dat u gratis kunt opladen terwijl u aan het strand geparkeerd staat, hoewel u in de winter meer moet opladen. De vraagprijs voor de gelimiteerde Lightyear One zal echter € 119.000 zijn, dus voor zonne-energie hangt een prijskaartje.

Audi e-tron GT concept

De Audi e-tron GT Concept, die werd onthuld op de LA Auto Show 2018, toont Audis toekomstige elektrische sportwagen. Dit is een vierzitter, aangedreven door dezelfde accus als de bestaande e-tron-modellen en veel deelt met de Porsche Taycan. Audi is vrij open geweest over de gezamenlijke ontwikkeling van de e-tron GT en de Taycan, en we verwachten veel technische overeenkomsten.

De prestatiestatistieken suggereren momenteel een laadsysteem van 800V, 0-100 km / u in 3,5 seconden en een actieradius van 400 kilometer. Het Concept-model heeft een veganistisch interieur en Audi zegt dat het de ecologische boodschap nog verder wil uitdragen. De Audi e-tron GT Concept komt in 2020 op de weg.

Rivian RS1

Rivian wil zich aansluiten bij de EV-beweging met deze eigen offroader. Het is ontworpen om het buitenleven aan te pakken, met een doorwaaddiepte van 1 meter en een tijd van 0-100 km / u van 3 seconden. Waarom je zo snel offroad moet gaan, zullen we nooit weten.

Rivian is een nieuwkomer in de EV-ruimte en pronkt voor het eerst met zijn autos op de LA Auto Show in 2018 - er is ook een truck- / pick-upversie - en is beschikbaar voor pre-order voor een aanbetaling van $ 1000. We zouden in de verleiding komen om te wachten tot deze daadwerkelijk onderweg zijn voordat we afscheid nemen van geld.

BMW i5

BMW onthulde de i Vision Dynamics conceptcoupé op de Frankfurt Motor Show in 2017. Hij geeft een voorproefje van een middelgrote sedan in de BMW i-reeks die bij de lancering in 2021 waarschijnlijk i5 zal heten. Hij is groter dan de 3-Serie van het bedrijf. sedan, maar kleiner dan een 5-serie en ontworpen om tussen de i3 en i8 in de elektrische BMW i-reeks te zitten.

De gezinsauto zal in minder dan 4 seconden 100 km / u kunnen halen, een snelheid van meer dan 200 km / u halen en tot 602 mijl kunnen rijden op een enkele lading. Laten we hopen dat het aankomt met hetzelfde futuristische ontwerp als in de conceptversie.

Faraday Future FF91

Een enorm vraagteken hangt boven de opvallende FF91. Het bedrijf kende ups en downs, maar slaagde erin om in 2020 pre-productie rijbare modellen te demonstreren. De FF-91 heeft een enorme wielbasis van 126 inch, maar dat zorgt voor een enorm interieur. Het panoramische schuifdak, de achter- en zijruiten maken gebruik van Polymer Dispersed Liquid Crystal Glass, waarop passagiers kunnen tikken om de ramen te kleuren en minder licht binnen te laten. Verwacht geen conventionele achteruitkijkspiegel, aangezien Faraday Future deze heeft vervangen met een breedbeeldmonitor.

De elektrische krachtbron van 1.050 pk accelereert in 2,39 seconden naar 100 km / u en heeft een actieradius tussen 378 en 435 mijl. Faraday Future zegt dat de batterij binnen 1 uur volledig kan worden opgeladen.

ID Buzz en Cargo Concept

De ID Buzz zal in 2022 in de verkoop gaan. Hij verwijst naar de historische Microbus van VW en biedt plaats aan maximaal acht personen, met een interieur dat voortdurend kan worden veranderd. Er is ook een Cargo Concept, dat wellicht wordt gelanceerd voordat een passagiersmodel arriveert, met de stijgende vraag naar schoon eerste en laatste mijl transport. Twee elektromotoren geven de ID Buzz een totaal vermogen van 369 pk om hem in ongeveer 5 seconden naar 100 km / u te brengen. Hij wordt beperkt tot een topsnelheid van 160 km / u, heeft vierwielaandrijving en een actieradius van 372 mijl. U kunt de batterij opladen tot 80 procent, wat volgens VW in 30 minuten voldoende is voor 478 mijl reizen.

Geschreven door Chris Hall.