Android Auto verkend: tips, trucs en alles wat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Android Auto bestaat al een aantal jaren. Android Auto, aangekondigd in 2014, verscheen voor het eerst in head-units van derden, zoals sommige van Pioneer, maar is nu net zo wijdverspreid als Apples equivalent, CarPlay . Het is verkrijgbaar bij de meeste reguliere fabrikanten en werkt ook als een zelfstandige app voor telefoons voor degenen die geen ondersteuning in de auto hebben.

We hebben Android Auto op veel autos gebruikt en hier is alles wat u erover moet weten.

Android Auto is precies zoals het klinkt: het is Android voor autorijden. Het belangrijkste dat u moet weten over Android Auto, is dat het op uw telefoon werkt en verbonden is met uw auto. In de meeste gevallen geeft de auto alleen de Android Auto-interface weer en staat interactie toe, terwijl al het zware werk van gegevensverwerking en connectiviteit wordt afgehandeld door de telefoon.

Android Auto is een gratis app voor Android-telefoons, verkrijgbaar via Google Play , en je hebt de app op je telefoon en een verbinding met je auto nodig om Android Auto te kunnen gebruiken. Het werkt echter niet zomaar met elke auto - de autofabrikant moet ondersteuning voor de service inschakelen. Daarna zijn alle iteraties van Android Auto in wezen dezelfde ervaring, waardoor u toegang krijgt tot essentiële informatie die u mogelijk nodig heeft tijdens het rijden zonder uw telefoon aan te raken.

Hoewel de meeste autos een kabelverbinding via USB in de auto nodig hebben, werd vanaf medio 2020 draadloze Android Auto steeds meer beschikbaar op Google- en Samsung-modellen en ondersteund door sommige fabrikanten, zoals BMW en VW, maar alleen in zeer recente modellen.

Android Auto werkt ook op uw telefoon als een zelfstandige service die is ontworpen voor uw telefoonscherm. Als u geen verbinding kunt maken met uw auto, kunt u uw telefoon in een geschikte houder monteren om die toegang rechtstreeks op uw telefoon te krijgen.

Dit is geen volledige lijst, maar hier zijn enkele grote autofabrikanten die Android Auto ondersteunen:

Alfa Romeo

Audi

BMW ( via besturingssysteem 7 )

Cadillac

Citroen

Dacia

Ontwijken

Fiat

Ford

GMC

Honda

Hyundai

Jaguar

Jeep

Kia

Landrover

Lincoln

Mazda

Mercedes-Benz

Nissan

Peugeot

Renault

Zitting

Skoda

Vauxhall

VW

Volvo

Als uw auto Android Auto niet ondersteunt, of als deze te oud is en u geen verbinding kunt maken, kunt u Android Auto nog steeds op uw telefoon gebruiken als een zelfstandige ervaring.

U kunt de Android Auto-app voor uw apparaat downloaden via Google Play . Als je de app niet hebt en je verbinding maakt met een compatibele auto, wordt je gevraagd om deze te downloaden.

Zodra je het hebt geïnstalleerd en ingesteld, kun je verbinding maken met de auto.

De app zorgt voor het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding met de auto, en voor veel autos betekent dit dat je dan al je contacten beschikbaar hebt voor gebruik met de telefonische ondersteuning van de auto, en volledig geïntegreerd wordt met zowel Android Auto als het bestaande systeem van de auto zonder Bluetooth-apparaten moeten koppelen via de traditionele methode.

Voor degenen die draadloos Android Auto gebruiken, wordt een verbinding tot stand gebracht via Bluetooth en 5Hz Wi-Fi, volgens de instructies in de auto om dit in te stellen.

Android Auto heeft de capaciteit om uw domme auto slimmer te maken, of om uw toch al slimme auto vertrouwd te maken.

Het is eenvoudig, het biedt basisfuncties en het is ontworpen om te voorkomen dat u tijdens het rijden met uw telefoon speelt. In sommige opzichten repliceert het de "automodus" die sommige telefoons vroeger boden, maar zonder dat u uw telefoon als extra scherm hoeft te docken. Omdat er niet veel apps zijn, kunnen deze worden weergegeven via de op rasters gebaseerde startpagina, met een eenvoudige startknop in de hoek en andere bedieningselementen die in de onderste balk vallen (zoals mediabediening) wanneer u gebruikt een bepaalde functie.

Google Assistant is een belangrijk onderdeel waarmee u kunt praten, hetzij via spraakactivering, hetzij door op het pictogram in de hoek te tikken. Omdat dit op je telefoon wordt uitgevoerd, heeft Google Assistant toegang tot alles wat hij normaal doet, wat betekent dat je niet alleen muziek kunt bedienen, maar ook vragen kunt stellen, spraakberichten kunt verzenden en nog veel meer. Over het algemeen is Google Assistant ook een stuk beter dan het spraaksysteem van uw auto.

Hoewel Andriod Auto in sommige gevallen hetzelfde is voor alle autos, kunnen verschillende schermlay-outs in sommige gevallen een iets andere lay-out afdwingen.

Alleen compatibele Android Auto-apps worden weergegeven en deze hebben betrekking op basisfuncties voor bellen, navigeren en muziek, dus als je Waze wilt gebruiken voor je navigatie en Spotify voor je muziek, is dat geen probleem. Android Auto zit als een laag bovenop het bestaande systeem van de auto zodra je hem aansluit, zodat je nog steeds toegang hebt tot beide systemen, wat betekent dat je bijvoorbeeld de autoradio kunt gebruiken, maar Android Auto voor navigatie. Schakelen tussen de twee is vaak slechts een kwestie van het indrukken van een respectieve schermknop.

Hoe u met Android Auto communiceert, hangt af van de auto waarin u zich bevindt. Daarom moet de autofabrikant ondersteuning inschakelen.

Als de auto geen touchscreen heeft, bedient u deze via de controller in de auto. Dit is gebruikelijk bij iets oudere autos. Het duurt maar een paar minuten om vertrouwd te raken, meestal door aan een draaiknop te draaien om door opties te bladeren, of door op en neer te klikken om te navigeren en te selecteren wat je wilt. In deze gevallen is het gebruik van spraak mogelijk veel sneller voor u - en de spraakherkenning van Google is over het algemeen erg goed.

Op autosystemen die aanraking bieden - wat nu de meerderheid is - kun je op het scherm drukken om Android Auto te bedienen. Op de Nissan Qashqai sluit u bijvoorbeeld gewoon uw telefoon aan en drukt u vervolgens op wat u wilt op het display om te communiceren met Android Auto.

Het is ook vermeldenswaard dat uw telefoon tegelijkertijd in wezen is uitgeschakeld. Het toont "Android Auto" op het display, je kunt vegen om notificaties te zien, maar het idee is dat als je in de auto zit, je hem met rust laat. Veel autos hebben nu een USB-aansluiting in een "telefooncel" in de armleuning, zo ontworpen dat je hem erin steekt, het deksel sluit en hem vervolgens niet aanraakt terwijl je in de auto zit.

Een van de aantrekkelijke dingen voor degenen die Android Auto gebruiken, is dat je de navigatie en kaarten van Google kunt gebruiken. Afhankelijk van welke auto je hebt en hoe de opties zijn geregeld, kun je jezelf geld besparen door Android Auto te gebruiken in plaats van een dure satnav-upgrade van je autofabrikant - zeker iets om af te wegen op de optielijst bij het kopen van een nieuwe auto .

De rijervaring van Google Maps is net zo goed als wanneer u uw Android-telefoon in de navigatiemodus heeft. Er zijn zaken als het verkeer, alle informatie die u nodig hebt, maar de echte kracht is het vinden van locaties door middel van zoeken, wat vaak veel beter is dan de resultaten die u krijgt van een speciaal navigatiesysteem in een auto - met het voordeel dat u altijd up-to-date bent date ook.

In 2018 heeft Google Waze ingeschakeld in Android Auto , dus als je liever met Waze rijdt, kun je in plaats daarvan in de Waze-mapping zitten. Ja, het is een bedrijf dat eigendom is van Google en er is veel gelijkheid tussen de Waze- en Google Maps-ervaringen (vooral als het gaat om het zoeken naar adressen), maar over het algemeen is de leuke interface van Waze een beetje interessanter dan Google Maps.

Bij de meeste autos wordt Google Maps of Waze op het hoofddisplay in het midden van de auto geplaatst, maar het loopt mogelijk niet over naar het bestuurdersdisplay. Sommige ingebouwde auto-navigatiesystemen geven u aanwijzingen op het bestuurdersdisplay, maar we zien Android Auto nog niet diep genoeg geïntegreerd om dat te doen.

Entertainment is natuurlijk een van de grote dingen die Android Auto biedt. Hoewel dit geen grote stap is ten opzichte van het gebruik van Bluetooth-audio, betekent het wel dat je een mooie duidelijke interface hebt in Android Auto, evenals de keuze van de muziekservice die je gebruikt. Dit gaat verder dan alleen het afspelen van muziek die in de opslag van je telefoon staat, maar biedt je aan om af te spelen vanuit apps die je op je telefoon hebt.

Dat is het belangrijkste: u moet de app op uw telefoon hebben geïnstalleerd om er toegang toe te hebben.

Googles eigen YouTube Music wordt ondersteund, zoals je zou verwachten, maar we vermoeden dat de meeste zullen worden aangetrokken door apps zoals Spotify, waardoor streaming en toegang tot afspeellijsten en recentelijk afgespeelde nummers heel gemakkelijk is. Er is bredere ondersteuning voor services zoals BBC Sounds of TuneIn, dus je hebt genoeg keuze. Vergeet niet dat u die services streamt, dus u moet ook rekening houden met de datakosten.

U hoeft op geen enkel moment uw telefoon aan te raken, omdat al het volume en het overslaan van nummers werkt met de bestaande bedieningselementen van de auto.

Bellen is misschien wel het minst revolutionaire aspect van Android Auto, omdat het zo goed ingeburgerd is via bestaande Bluetooth-verbindingen in autos. Als je niets in je auto hebt, geweldig, je bent nu verbonden; maar met Bluetooth-telefoonverbindingen die standaard zijn op de meeste nieuwe autos, zult u merken dat u de optie van Android Auto nooit nodig zult hebben.

Behalve natuurlijk dat alles op een Android-manier wordt weergegeven, zodat het dichter bij je telefoon voelt dan bij de interpretatie van je auto. Dat gezegd hebbende, op veel autos, zodra u verbinding maakt via Bluetooth, geeft u toestemming om toegang te krijgen tot uw oproeplijsten, zodat u net zo gemakkelijk gemiste oproepen kunt terugbellen of contacten kunt vinden in de auto als via Android Auto.

Natuurlijk krijg je ook berichtmeldingen en deze kunnen voor je worden voorgelezen, wat beter is dan naar je telefoon kijken en tijdens het rijden proberen te antwoorden.

Een van de meest aantrekkelijke dingen van Android Auto is dat het wordt beheerd door uw telefoon, niet door de auto. Ja, het niveau van integratie in uw auto kan verschillen, maar met telefoons die vrij snel slimmer worden dan autos, wordt Android Auto steeds beter en beter.

Omdat het gebruikmaakt van apps van uw telefoon, beschikt u over de nieuwste functies, zonder dat u hoeft te wachten tot uw auto is bijgewerkt, wat nog een direct voordeel is. Het nadeel is dat, in sommige gevallen, op moderne autos de presentatie van Android Auto niet zo gelikt is als het native systeem. Op recente Audis heeft het oorspronkelijke MMI-systeem bijvoorbeeld scherpere grafische afbeeldingen dan u van Android Auto krijgt. Ja, dat is misschien een tweak die Google nodig heeft om de uitvoerresolutie van Android Auto te verhogen, maar het is iets om op te letten.

Als je een Android-gebruiker bent, is het zeker zinvol om je auto te specificeren met Android Auto, met het potentieel om je auto slimmer, persoonlijker en vertrouwder te maken, en dat alles met heel weinig moeite.

Geschreven door Chris Hall.