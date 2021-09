Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de hielen van Facebook en Ray-Ban heeft Xiaomi zijn eigen slimme bril aangekondigd.

Sluw genoemd Xiaomi Smart Glasses, ze lijken op de Facebook x Ray-Ban-modellen en Snap Specatacles omdat ze een camera in het frame bevatten (een in dit geval). Ze hebben echter ook een heads-up display in een van de lenzen om een augmented reality-ervaring in Google Glass-stijl te bieden.

Het paar gebruikt MicroLED optische golflengtetechnologie om een gebruiker in staat te stellen berichten en meldingen te zien, te bellen, door de straten te navigeren, fotos te maken en zelfs tekst in realtime te vertalen.

Een zelfverlichtende MicroLED-chip in het frame creëert een scherm dat ongeveer even groot is als een "rijstkorrel". Elke gegenereerde pixel is slechts 4 m groot. Het beeld wordt vervolgens met behulp van golflengtetechnologie op het oog geprojecteerd via de rechterlens op de bril.

Afgezien van stijl, verschilt de Xiaomi Smart Glasses van eerdere AR-brillen doordat alles aan boord is - je hoeft ze niet op een smartphone aan te sluiten voor functionaliteit. Ze draaien op een onafhankelijk besturingssysteem, bevatten een quad-core ARM-processor en gebruiken hun eigen "communicatiemodules" voor data- en spraakconnectiviteit. En dat allemaal in een bril die slechts 51 gram weegt.

Het enige dat Xiaomi nog moet delen, zijn prijzen of beschikbaarheid. Ze lijken voorlopig conceptueel te zijn. We zullen updaten wanneer plannen verder worden verlengd.