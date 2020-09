Far Cry gaat VR, maar er is een addertje onder het gras

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Ubisoft Forward werd Far Cry VR: Dive Into Insanity aangekondigd. Een nieuwe VR-ervaring die zich afspeelt in het Far Cry-universum en die ergens in 2021 uitkomt.

De game is interessant ingesteld om spelers terug te brengen naar de setting van Far Cry 3 .

Ubisoft zegt dat Far Cry VR: Dive Into Insanity maximaal acht spelers in staat stelt om in de virtuele omgeving van Rook Islands te duiken. Spelers worden gevangen genomen door Vaas Montenegro, de sadistische, psychopathische antagonist uit het originele spel. Ze zullen dan het eiland moeten verkennen en vechten om te overleven.

Tot nu toe klinkt het best goed, nietwaar? Nou, er is een beetje een addertje onder het gras. De game is ontwikkeld in samenwerking met Zero Latency en is bedoeld om te worden gespeeld op de arcade-belevingslocaties van dat bedrijf in plaats van bij jou thuis.

Zero Latency heeft overal virtual reality-ervaringslocaties, met 45 locaties in 22 landen. Desalniettemin lijkt het onwaarschijnlijk dat mensen in 2020, waar sociale afstand nemen en hygiëneproblemen opeens erg belangrijk zijn, de deur uit willen gaan om games te spelen.

Dat gezegd hebbende, zal de game pas in 2021 verschijnen, dus misschien is Zero Latency ervan overtuigd dat de dingen tegen die tijd dichter bij normaal zullen zijn. Of mensen bereid zullen zijn om samen met zeven andere mensen in het openbaar een VR-headset op te zetten, valt nog te bezien. Toch willen we Rook Islands in VR zeker nog eens bezoeken.

Geschreven door Adrian Willings.