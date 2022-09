Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, heeft een VR-dochter genaamd Pico, en het maakt zich klaar om zijn nieuwe headset te onthullen. Het heeft zelfs gedeeld wanneer het een evenement zal houden. Het gerucht gaat dat Pico's nieuwe VR-headset de Pico 4 of Pico Phoenix gaat heten, en hij zou in twee configuraties beschikbaar kunnen zijn.

Het in Beijing gevestigde bedrijf zei dat het op 22 september een online evenement zal organiseren. "We kunnen niet wachten om u te laten zien wat we voor u in petto hebben", deelde Pico op LinkedIn. Het heeft een "nieuwe productaankondiging" in petto en plaagde zelfs het silhouet van een VR-headset. Het bedrijf onthulde weinig anders, maar er zijn de afgelopen weken lekken geweest die wezen op een headset die eraan komt.

Er wordt gedacht dat er eerst een Pro-model komt. Het omvat gezichts- en oog-tracking functionaliteit, draait Android Q, en wordt aangedreven door een Qualcomm processor, volgens een FCC filing gespot door Protocol. Hij zal ook een inside-out RGB-camera hebben voor het doorgeven van kleurenvideo's, wat mixed reality-ervaringen mogelijk maakt. De headset zou ook kleiner moeten zijn dan Pico's bestaande Neo 3. Andere geruchte kenmerken zijn een hogere resolutie display en automatische hardware IPD aanpassing. (Dat zal hem in staat stellen zich aan te passen aan pupilafstanden voor een comfortabelere ervaring, zo staat te lezen in een inzending aan de Bluetooth SIG).

Als je alles bij elkaar optelt, lijkt de nieuwe Pico-headset - althans de Pro-versie - sterk op Meta's aanstaande Project Cambria-headset, die in oktober zijn debuut maakt. Alles over die headset kun je hier lezen.

ByteDance maakte zijn eerste stap in VR door de overname van Pico - de derde grootste VR-headsetmaker wereldwijd in het eerste kwartaal van 2021, volgens IDC - vorig jaar voor een onbekend bedrag.

ByteDance vond succes met TikTok, maar de overname van Pico markeerde een push om zijn activiteiten te diversifiëren. Ten tijde van de overname zei ByteDance in een verklaring dat Pico's "uitgebreide suite van software- en hardwaretechnologieën, evenals het talent en de diepe expertise van het team, zowel onze toetreding tot de VR-ruimte als langetermijninvesteringen in dit opkomende veld zullen ondersteunen".

