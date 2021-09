Werkt Valve aan een zelfstandige VR-headset?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Valve Index is een solide favoriet onder PCVR-fans, maar net als andere krachtige VR-headsets heeft het een behoorlijke gaming-installatie nodig om te kunnen werken.

Dat kan echter veranderen, omdat het lijkt alsof Valve werkt aan een nieuwe stand-alone headset die niet hoeft te worden vastgemaakt.

YouTube-kanaalhost Brad Lynch heeft aanwijzingen gevonden in de patentaanvragen van Valve die een apparaat met de codenaam "Deckard" lijken te noemen.

Volgens het onderzoek heeft Deckard schijnbaar meerdere interne iteraties doorlopen en wordt er ook naar verwezen in de publiekelijk beschikbare code van SteamVR.

Er zijn verwijzingen in de SteamVR-code die zijn ontdekt die verwijzen naar opties voor een "standalone systeemlaag", wat een aanwijzing kan zijn dat de concept-headset bedoeld is om tether-vrij te zijn.

Ars Technica heeft ook gesproken met bronnen die hebben bevestigd dat Valve minstens twee VR-headsets in de maak heeft. Een daarvan kan in een draadloze modus werken, net zoals de Oculus Quest 2 en toch SteamVR-games uitvoeren.

De bronnen hebben opgemerkt dat het bedrijf problemen heeft gehad met inside-out tracking en wat hulp van buitenaf heeft moeten inroepen.

Natuurlijk is het meeste hiervan op dit moment geruchten en speculatie. Met de aanstaande lancering van het Steam Deck besteedt Valve ongetwijfeld zijn huidige kostbare middelen aan het uitvoeren van die bestellingen. Elke nieuwe VR-headset die in de maak is, zal waarschijnlijk nog een tijdje uit zijn.

Het zou zeker goed zijn om een nieuwe standalone VR-headset te zien verschijnen als directe concurrentie voor de Quest 2.