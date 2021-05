Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Augmented reality en mode zijn al een tijdje bedgenoten, met retailers die je met de camera van je telefoon jankily kleding laten passen, maar de technologie achter deze apps wordt maar al te vaak overschaduwd door zelfs eenvoudige filters op Snapchat.

Dat is waarschijnlijk de reden waarom het London Design Museum Snap als partner koos voor zijn nieuwe tentoonstelling, Sneakers Unboxed: From Studio to Street, die een gedetailleerde blik werpt op de sneakercultuur en de enorme opkomst van de afgelopen decennia.

Snap heeft de tentoonstelling geholpen om een volledig AI-ontworpen sneaker te maken die bezoekers van de tentoonstelling of mensen thuis kunnen proberen met Snapchat. Een machine learning-algoritme werd getraind met behulp van duizenden afbeeldingen van populaire sneakers, en vervolgens verfijnd door een kleinere ronde van hoogwaardige sneakerafbeeldingen om het kaf van het koren te scheiden.

De resultaten zouden niet misstaan in een luxe winkel, maar je zult ze daar niet zien, aangezien ze volledig virtueel zijn. Sneaker 0, zoals de schoen cryptisch wordt genoemd, heeft een aantal kleuren die je kunt passen, hoewel het standaardgrijs onze favoriet is.

De tentoonstelling begint op 18 mei in Londen, maar aangezien veel mensen op dit moment misschien niet kunnen reizen, laat staan naar Londen, is het geweldig dat een stukje ervan thuis kan worden genoten. Daartoe vind je de snapcode voor de sneakers hieronder voor het geval je ze virtueel wilt aantrekken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.