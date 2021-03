Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport plant het bedrijf achter de Snapchat-app blijkbaar nieuwe hardwareapparaten.

Snap is mogelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe augmented reality-bril en een drone,meldde The Information dinsdag. De bijgewerkte Spectacles zullen naar verwachting dienen als AR-headset. Ze hebben displays waarmee een drager augmented reality-effecten kan zien zonder een telefoon te gebruiken. Maar de bril zal bij de lancering beperkt blijven tot ontwikkelaars en makers, in plaats van consumenten.

Naar verluidt wil Snap dat ontwikkelaars zijn nieuwe Spectacles gebruiken om lenzen en ervaringen voor consumenten te maken. Houd er rekening mee dat de nieuwste generatie Spectacles 3 $ 380 kost om te kopen. Alle drie eerdere generaties van Snaps Spectacles zien eruit als een bril, compleet met op het hoofd gemonteerde cameras die worden gebruikt voor het maken van foto- en videofragmenten, hoewel de verwerking nog steeds gebeurt op de telefoon van een gebruiker.

Afgezien van AR Spectacles, zou Snap ook aan zijn eigen drone werken. De informatie meldde dat Snap zelfs $ 20 miljoen heeft geïnvesteerd in een Chinees dronebedrijf, en dat de hardwaregroep van Snap, Snap Lab, onlangs de ontwikkeling van drones tot een prioriteit heeft gemaakt. Er is momenteel weinig andere informatie beschikbaar om verder te gaan, dus het lijkt erop dat het drone-project van het bedrijf zich nog in de vroege dagen bevindt.

Geschreven door Maggie Tillman.