Uitgelekte videos laten een concept zien voor een Samsung AR-bril

(Pocket-lint) - We hebben de laatste tijd veel gehoord over Apples plannen voor AR-brillen , dus het is logisch dat Samsung ook op deze kar springt.

We weten al dat Samsung en Stanford University hebben samengewerkt aan de toekomst van VR-displays. Het bedrijf werkt blijkbaar ook aan een opvolger van zijn Odyssey-headset. Maar nu toont een nieuw lek de visie van het bedrijf op toekomstige augmented reality-displays.

Een tweet van de bekende leaker Walkingcat lijkt de conceptuele visie van Samsung op het gebied van augmented reality-brillen te laten zien.

en ..... dit is de 3D holografische versie https://t.co/PXDAHjDNWb - WalkingCat (@ _h0x0d_) 21 februari 2021

Zoals je zult zien, is de bril vrij dik, maar biedt schijnbaar een schat aan interessante functies, waaronder het potentieel om films te kijken, games te spelen, op internet te surfen, videochatten en meer. Er is zelfs een zonnebrilmodus als je straffende uv-stralen wilt blokkeren wanneer je onderweg bent.

Zoals je zou verwachten, duidt dit concept op integratie met andere producten in het ecosysteem van Samsung. Een Samsung Gear-horloge voor bedieningselementen en DEX-systeem om op een virtueel scherm te werken zonder een echte monitor.

De tweede conceptvideo toont een volwaardige augmented reality-wereld die de gebruiker omringt met de mogelijkheid om de omgeving te beheersen en ook met andere mensen te communiceren. Natuurlijk zijn de klassieke handgebaren in Minority Report-stijl er en de belofte van een probleemloze AR-toekomst.

Dit is op dit moment natuurlijk slechts een concept en er is geen woord over wanneer (en of) het werkelijkheid zal worden. Samsung denkt duidelijk dat mensen eerder een dikke bril zullen adopteren dan een grote headset, maar het zal een uitdaging zijn om handige technologie in zon klein frame te proppen.

Geschreven door Adrian Willings.