Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is ongeveer een jaar geleden dat de eerste details naar voren kwamen met betrekking tot Samsungs VR-headset met bug-eyed, en nu heeft een nieuw rapport nog meer licht geworpen op de volgende potentiële uitstap van de Koreaanse gigant naar de ruimte.

Zoals gedetailleerd door LetsGoDigital , heeft Samsung in Europa patenten voor het apparaat gekregen, waardoor we meer informatie krijgen over die oranje insectenogen die vorig jaar voor het eerst opdoken, evenals de controller die bij de headset zal worden geleverd.

De nieuwste afbeeldingen lijken het ontwerp te bevestigen dat een jaar geleden is gelekt, alleen deze keer hebben we verschillende hoeken van de potentiële headset. Het ziet er veel ergonomischer uit dan eerdere Samsung-headsets - en eigenlijk de meeste rivaliserende headsets - en we hebben nu ook een solide blik op de Oculus-achtige controllers, die worden geleverd met glimmende zilveren joysticks.

Althans op basis van deze eerste afbeeldingen, staat de op insecten geïnspireerde headset ver af van de Samsung Odyssey +, die lang geleden in 2018 werd gelanceerd en niet echt een deuk in de markt maakte. Het is natuurlijk onduidelijk of het volgende apparaat dezelfde merklijn zou volgen - hoewel we dat onwaarschijnlijk achten - en in plaats daarvan zou een geregistreerd handelsmerk voor de term Galaxy Space afgelopen oktober een hint in die richting kunnen geven.

Er is ook de kleine kwestie van uitzoeken wanneer het apparaat zou kunnen starten, of helemaal niet. Samsung zal zijn volgende vlaggenschiptelefoon onthullen tijdens zijn Unpacked-evenement op 14 januari, en wie weet zal Paul Rudd een gastoptreden maken als Ant-Man en de nieuwe headset voor de wereld aantrekken. Afgezien daarvan is het een raadsel voor iedereen.

Geschreven door Conor Allison.