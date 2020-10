Samsung en Stanford werken aan een beeldscherm van 10.000 PPI

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung en Stanford University hebben OLED-technologie ontwikkeld met een ongelooflijk hoge pixeldichtheid die is ontworpen om te resulteren in een realistischer beeld, vooral in virtual reality .

Deze nieuwe weergavetechnologie met ultrahoge resolutie kwam eigenlijk tot stand nadat onderzoekers van Stanford University de mogelijkheid hadden onderzocht om ultradunne zonnepaneeltechnologie te maken. Won-Jae Joo, een bezoekende ingenieur van Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), realiseerde zich de potentiële toepassing van deze zonnepaneeltechnologie buiten het oorspronkelijke beoogde gebruik.

In de visie van Samsung zouden de ideeën kunnen worden gebruikt om een nieuwe OLED-technologie te creëren met golfjes op nanoschaal. Dit betekent dat de schermtechnologie kan worden verbeterd op een kleiner dan microscopisch niveau, waardoor het gemakkelijker wordt om een scherm met een veel hogere pixeldichtheid te creëren, ongeacht de grootte van het paneel.

Het mogelijke resultaat hiervan zijn waanzinnig hoge pixeldichtheidsschermen die de zeur van het schermdeureffect in virtual reality-headsets zouden elimineren en een bijna onberispelijke visuele ervaring zouden creëren. Het nadeel is natuurlijk dat die schermen veel meer rekenkracht nodig hebben om de benodigde pixels weer te geven en daarom kan het jaren duren voordat we er getuige van zijn.

De onderzoekers hebben echter al een proof of concept-display gemaakt en Samsung werkt met de technologie aan een full-size display, dus de toekomst is zeker pixelrijk.

Geschreven door Adrian Willings.