MAUI, HAWAII (Pocket-lint) - Qualcomm heeft tijdens zijn Snapdragon Summit het Snapdragon 8 Gen 2 mobieleplatform aangekondigd, maar dat was niet de enige nieuwe chipset die werd onthuld. Het bedrijf onthulde ook de Snapdragon AR2 Gen 1, die vanaf de grond is opgebouwd, specifiek voor Augmented Reality (AR).

Qualcomm hoopt dat de AR2 Gen 1-chipset zijn partners in staat zal stellen dunnere, slankere AR-brillen te maken die je ook echt zou willen dragen. Hij is al een tijdje in de maak en is ontworpen voor hoge prestaties met weinig stroom in een kleine vormfactor, terwijl hij ook ondersteuning biedt voor Wi-Fi 7, naar verluidt een wereldprimeur voor AR.

Tijdens de Snapdragon Summit keynote, zei Qualcomm dat de AR2 Gen 1 chip gebruik maakt van een nieuwe gedistribueerde verwerkingsarchitectuur, met een AR-processor en AR co-processor om het vermogen te verminderen tot minder dan 1W. Er wordt beweerd dat dit een "belangrijke mijlpaal" is voor het maken van stijlvollere AR-brillen.

Niantic betrad het podium tijdens de Snapdragon Summit om de evolutie te tonen van een AR-bril die gebruik zal maken van de AR2 Gen 1 chipset. Het ontwerp was niet definitief, maar er was een duidelijk verschil in grootte tussen het oorspronkelijke prototype en het recentere model met de nieuwe chip.

Qualcomm onthulde ook enkele van de andere partners waarmee het samenwerkt, die allemaal in verschillende stadia van ontwikkeling zijn voor nieuwe AR-brillen. Deze partners zijn Lenovo, LG, Oppo, Pico, Sharp, TCL en Xiaomi.

Geschreven door Britta O'Boyle.