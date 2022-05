Qualcomm AR Smart Viewer referentie-apparaat toont de toekomst van draadloze AR-brillen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft een belangrijk nieuw referentieontwerp onthuld - het Qualcomm AR Smart Viewer Reference Design. Waarom is dit belangrijk? Omdat het de technologieën demonstreert die de volgende generatie van draadloze AR-brillen zullen aandrijven.

AR-brillen zijn in opmars, met apparaten zoals de Nreal Air of HTC Vive Flow die een paar wendingen laten zien van hoe draagbare VR kan worden geïmplementeerd. Maar ze hebben allebei iets gemeen - ze zijn verbonden.

Dat betekent dat ze fysiek moeten worden aangesloten op een smartphone om te kunnen werken, in plaats van de vrijheid te bieden die een draadloze verbinding zou kunnen bieden, waarbij je gewoon de bril op kunt zetten en in een andere wereld kunt duiken.

Het Qualcomm-referentieapparaat maakt gebruik van het Snapdragon XR2 Gen 1-platform en bevat de FastConnect 6900 die Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3 mogelijk maakt, waardoor een latentievrije verbinding met je telefoon mogelijk is.

In wezen stuurt de telefoon gecomprimeerde gerenderde frames naar de bril, die ze decodeert en weergeeft, terwijl hij informatie terugstuurt van de camera's en sensoren aan boord, zodat de verwerking wordt verdeeld over het apparaat.

Terug naar de bril zelf en er zijn drie camera's aan boord - twee zijn mono en ontworpen voor tracking, inclusief hand tracking, terwijl er een RGB-camera is die de wereld om je heen kan zien.

Er is een paar micro-oledschermen met een resolutie van 1920 x 1080 pixels die op 90 Hz werken om de beelden vloeiend te houden, terwijl een 650 mAh-batterij voor de stroom zorgt.

Het referentieontwerp is eigenlijk gebouwd door Goertek, met de displays geleverd door SeeYA. Het ontwerp van de bril komt dichter in de buurt van een zonnebril - zoals hij nu is, lijkt hij een beetje op een zonnebril uit de jaren 80, het soort bril dat populair is bij wielrenners of in de sneeuwsport.

Maar ze zijn 40 procent dunner dan het vorige referentieontwerp dat Qualcomm maakte voor bedrade AR-brillen.

Deze bril detecteert bewegingen van 6 vrijheidsgraden en volgt ook je handen, zodat hij een aantal methoden kan bieden voor interactie met inhoud of virtuele omgevingen.

Dit is slechts de aankondiging van een referentieontwerp, dus we zijn nog ver verwijderd van het verschijnen van deze bril als een product dat je kunt kopen - maar het idee hier is om te laten zien dat de hardware werkt en ontwikkelaars de softwaretools te geven om toekomstige producten en ervaringen te creëren.

Geschreven door Chris Hall.