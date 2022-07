HTC Vive Pro 2 headset en volledige kit afgeprijsd voor Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De HTC Vive Pro 2 krijgt voor de allereerste keer korting in Europa. Nu Amazon Prime Day in volle gang is, trakteert HTC ons virtual reality-liefhebbers op wat geld korting op een van onze favoriete VR-headsets.

De HTC Vive Pro 2 is een VR-headset die een "best-in-class" beeldscherm belooft met een van de hoogste resoluties op de markt - 4896 x 2448 totale pixels. Met een LCD IPS snel schakelend paneel met een dual-stack lens setup heeft het ook een aantal van de meest oogstrelende visuals die we hebben gezien. Als vlaggenschip is het echter niet het meest betaalbare toestel dat er is.

Als de prijs je heeft afgeschrikt, dan zijn deze aanbiedingen misschien aantrekkelijk.

Vanaf nu tot 19 juli geeft HTC korting op zowel de volledige kit als de standalone headset. Je kunt de aanbiedingen rechtstreeks bij HTC vinden of ze via Amazon aanschaffen. De korting omvat €100/£100 korting op de volledige kit van de Vive Pro 2 of €70/£70 korting op de headset alleen. Als je al een Vive of Vive Pro-headset hebt, is de aanschaf van de headset alleen een geldige upgrade-optie die nu aantrekkelijker is geworden.

HTC Vive Pro 2 volledige kit - bespaar £100 Als het je eerste keer is met Vive, dan heb je de volledige kit nodig en dit geeft je alles wat je nodig hebt. Aanbieding bekijken

Geschreven door Adrian Willings.