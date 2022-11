PlayStation VR2 pre-orders zijn live, maar het is niet zo eenvoudig

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft in een handvol landen pre-orders geopend voor zijn PlayStation VR2, maar het daadwerkelijk in handen krijgen van een exemplaar is een ingewikkeld proces.

Gamers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland kunnen zich nu allemaal voorinschrijven om hun nieuwe PlayStation-headset te bestellen. En ja, dat lees je goed.

Sony's pre-orderproces vereist niet alleen dat je een PSN-account hebt, maar ook dat je je interesse in het volgende grote ding in de wereld van VR-gaming registreert. Er is geen garantie dat je daadwerkelijk een exemplaar in handen krijgt, maar Sony zegt dat het contact zal opnemen als je wordt geselecteerd.

Wie een PlayStation VR2 waardig wordt bevonden, kan er vervolgens 529,99 pond voor neertellen, hoewel iedereen die de Horizon Call of the Mountain-game wil, een bundel kan kopen. Iedereen die zich registreert, moet opletten voor instructies over hoe ze hun bestelling kunnen afronden en op welke datum en tijd ze dat kunnen doen.

Wie hoopt een paar van deze dingen te bemachtigen en er een met winst te verkopen, komt echter bedrogen uit: "Vanwege de beperkte hoeveelheden en de grote vraag beperken we de transacties tot één PS VR2 per PSN-ID per huishouden", aldus Sony. Toch zal dat waarschijnlijk niet voorkomen dat deze dingen op een gegeven moment op eBay komen te staan met enorme prijzen.

Sony is er ofwel behoorlijk van overtuigd dat de PlayStation VR2 populair zal zijn, ofwel is het er niet van overtuigd dat zijn productiecapaciteit voldoende is. Wat het ook is, veel succes met die voorbestelling. Het klinkt alsof je het misschien nodig hebt.

Gamers in het Verenigd Koninkrijk kunnen zich nu registreren. Kopers in de Verenigde Staten kunnen dat hier ook doen.

Geschreven door Oliver Haslam.