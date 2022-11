PlayStation VR 2 gaat 22 februari 2023 in de verkoop en is niet goedkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat zijn PlayStation VR 2 op 22 februari 2023 in een groot aantal landen te koop zal zijn. Maar het zal meer kosten dan een PS5 om er een aan te schaffen.

De aankondiging betekent dat de nieuwste headset van Sony nog maar een paar maanden verwijderd is, maar daar houdt het goede nieuws op. Sony zegt dat het hoofdapparaat 549,99 dollar gaat kosten wanneer het in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, België en een aantal andere landen in de verkoop gaat.

Daarvoor krijg je een PS VR2-headset en de PS VR2 Sense-controllers, terwijl er ook een stereohoofdtelefoon in de doos zit. Wie meer wil betalen, kan Horizon Call of the Mountain in digitale vorm krijgen. De PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain-bundel met de toepasselijke naam kost $599,99 / €649,99 / £569,99.

Sony heeft ook het PlayStation VR2 Sense controller-oplaadstation aangekondigd voor 49,99 dollar. Daarmee wordt de controller opgeladen zonder dat er iets op een PS5-console hoeft te worden aangesloten. Sony zegt dat dit is om ervoor te zorgen dat een extra USB-poort niet in beslag wordt genomen.

Verder is alles zoals we al wisten. De PlayStation VR 2 krijgt 4000 x 2040 HDR-video (2000 x 2040 per oog) en de nieuwe controllers beloven ook veel goeds dankzij hun rumble-ondersteuning. De headset heeft vier camera's voor tracking doeleinden, en het hele ding trilt ook voor een goede maatregel.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.