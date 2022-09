Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor zijn aanstaande PlayStation VR2 virtual reality-headset en laat zien hoe sommige van de innovatieve nieuwe functies in games kunnen worden gebruikt.

De trailer - die je hierboven kunt zien - is getiteld "Feel a New Real" en is opgedeeld in kleine segmenten die verschillende functies laten zien. De meeste, zo niet alle, zijn al eerder aangekondigd, maar we krijgen een visuele voorstelling van wat ze potentieel kunnen bieden.

We beginnen met een verwijzing naar 4K HDR-beelden, hoewel dat is opgesplitst in 2000 x 2040 pixels voor elk oog. Vervolgens wordt de eye tracking-functie getoond, waarbij een wapen op een wiel kan worden gekozen door er alleen maar naar te kijken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Foveated rendering gaat hand in hand met eye tracking, omdat het ervoor kan zorgen dat de delen van het scherm waar je direct naar kijkt met een hogere resolutie worden gerenderd dan de delen waar je niet naar kijkt. Op die manier kunnen de middelen van de PS5 worden gericht op specifieke gebieden om hun detail en scherpte te vergroten. En het mooiste is dat je er niets van merkt.

Een gezichtsveld van 110 graden zal geweldig zijn voor games die meer visueel bereik vereisen, terwijl de hardware ook wordt geleverd met een aantal fancy functies.

Vingerherkenning zorgt voor een meer tactiele ervaring, net als de adaptieve triggers en haptische feedback van de Sense-controller.

Interessant is dat in de headset zelf feedback wordt ingebouwd, zodat je bijvoorbeeld objecten voelt die in de buurt van je hoofd komen.

Tot slot zal Sony's Tempest 3D audio je een betere virtuele surround-ervaring geven bij het nieuwe PSVR-model.

Het enige trieste nieuws dat onlangs opdook is dat de PSVR2 niet compatibel zal zijn met de games van zijn voorganger, wat enorm jammer is voor degenen die er in de loop der jaren een behoorlijk aantal hebben verzameld.

De Sony PlayStation VR2 zal vanaf begin 2023 beschikbaar zijn. Je kunt er meer over lezen in onze diepgaande round-up: Sony PlayStation VR2 voor PS5: Specs, geruchten en wat we tot nu toe weten over de PSVR2.

Geschreven door Rik Henderson.