(Pocket-lint) - Capcom zal op de komende Tokyo Game Show demo's aanbieden van de VR-versie van Resident Evil Village op PlayStation VR2.

"Dit zal de eerste mogelijkheid zijn voor... gebruikers om PlayStation VR2 te ervaren," zei PlayStation in een tweet van zijn Japanse Twitter-account.

Capcom tweette ook zijn voornemen om PSVR2-demo's van het spel aan te bieden: "Ervaar de 'ultieme immersie' door een deel van Dmitrescu Castle te spelen," postte het.

Tot nu toe hebben alleen ontwikkelaars toegang gehad tot PSVR2, dus deze openbare gelegenheid is iets heel bijzonders. De headset zal beschikbaar zijn vanaf "begin 2023" en we kunnen ons voorstellen dat er later dit jaar een officiële lancering zal zijn.

Naast de PlayStation Vr2 zelf zal Capcom bezoekers de kans geven om de Sense controllers voor het eerst te gebruiken. Demos zullen beperkt zijn, met een genummerd ticketsysteem op de stand van de uitgever "op een wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-basis". Er zal ook een leeftijdscontrole vereist zijn, aangezien Resident Evil Village in Japan de rating CERO: Z heeft.

Net als enkele andere recente conventies en shows, zal Tokyo Game Show terugkeren als een in-person evenement. Het begint op donderdag 15 september 2022 en duurt drie dagen.

Geschreven door Rik Henderson.