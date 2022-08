Sony zegt dat de PlayStation VR2 headset in 'begin 2023' komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony's PlayStation VR2 headset zou in "begin 2023" moeten arriveren, volgens berichten gedeeld door het bedrijf op Twitter en Instagram.

Het bedrijf teaset de aankomende headset al maanden, en nu geeft het ons een algemene tijd wanneer we het kunnen verwachten om te debuteren. Sony heeft de belangrijkste kenmerken van de PSVR2 onthuld, zoals de schermen die tot een 4K-resolutie optellen en op 90Hz of 120Hz kunnen draaien. De PSVR2 heeft ook een gezichtsveld van 110 graden en maakt gebruik van foveated rendering. Het bedrijf zei dat de headset zal worden aangesloten op uw console met een enkele USB C-kabel. Het zal geen gebruik maken van een camera die is aangesloten op je console om je bewegingen te volgen. In plaats daarvan zal het gebruik maken van inside-out tracking, net als de Quest 2. De PSVR2 zal je ook je omgeving laten zien terwijl je hem draagt.

En in combinatie met de PS5 (het enige systeem dat het ondersteunt), kun je met de PSVR2 jezelf uitzenden als je een PlayStation HD-camera hebt aangesloten. Sony is ook openhartig geweest over het aantal grote games dat beschikbaar zal zijn wanneer het lanceert. Het zullen er ongeveer 20 zijn en titels omvatten games die zich afspelen in de Horizon- en Walking Dead-franchises, evenals VR-ready versies van No Man's Sky en Resident Evil Village.

Sony heeft natuurlijk de headset laten zien samen met de bolvormige controllers die adaptieve triggers hebben en haptische feedback en vinger-touch detectie.

Het belangrijkste dat Sony nog moet aankondigen is de prijs voor de PSVR2. Maar misschien onthult het meer in de komende maanden. We houden je op de hoogte van het laatste nieuws.

Geschreven door Maggie Tillman.