PSVR2 gebruikerservaring gedetailleerd door Sony

(Pocket-lint) - Sony heeft een tipje van de sluier opgelicht over een aantal van de functies die de PlayStation VR2-headset zal bieden.

Het heeft ons een vroege glimp gegeven van verschillende dingen die dragers kunnen verwachten wanneer ze het aankomende virtual reality-systeem aantrekken.

Een nieuwe doorkijk functie zal een gamer in staat stellen om zijn, haar of hun omgeving te zien wanneer ze de headset dragen. Dit is niet mogelijk op de eerste-gen PSVR, omdat deze geen ingebouwde camera's heeft.

De PSVR2 zal echter de ingebouwde frontcamera's gebruiken om een beeld van de kamer te geven. Je hoeft alleen maar op een knop op de headset te drukken of de kaart in het controlecentrum te gebruiken.

Dit zal gebruikers helpen hun Sense-controllers of andere objecten terug te vinden.

Er komt een optie om jezelf te filmen tijdens het spelen en je reacties te overlappen op een stream. Je hebt hiervoor een externe PS5 HD-camera nodig die op de console is aangesloten.

De hele speelruimte kan worden aangepast met de Sense-controllers en ingebouwde camera's. De headset scant de kamer en je kunt het gebied vervolgens uitbreiden of verder aanpassen met je handen.

Je krijgt een waarschuwing als je te dicht bij een grens van het speelgebied komt om letsel te voorkomen.

Afhankelijk van of u een spel speelt of een film bekijkt, kunt u schakelen tussen de VR-modus en de cinematografische modus.

In de eerstgenoemde modus wordt een game weergegeven in 4000 x 2040 pixels (2000 x 2040 per oog), HDR en tot 120Hz. De cinematic-modus toont niet VR-content op een virtueel bioscoopscherm in 1920 x 1080 HDR.

We hebben nog geen idee over de lanceringsdatum, noch over aanvullende game-aankondigingen, maar het gevoel is dat het allemaal snel duidelijker zal worden.

Geschreven door Rik Henderson.