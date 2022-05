PlayStation VR2 zal lanceren met "meer dan 20 games"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation-baas Jim Ryan onthulde tijdens een recente zakelijke briefing dat de aankomende PlayStation VR2-headset gelanceerd zal worden met "20+ belangrijke first-party en third-party titels".

Hij zegde geen lanceringsdatum of -venster toe, maar suggereerde wel dat de nieuwe virtual reality headset voor de PS5 beter bediend zal worden met sofware dan zijn voorganger:

"Op dit moment wordt er een aanzienlijke hoeveelheid geld besteed aan partnerschappen met onafhankelijke en andere third-party ontwikkelaars om een aanzienlijke pijplijn van aantrekkelijke VR-content veilig te stellen bij de lancering van PlayStation VR2," zei Ryan (zoals gerapporteerd door VGC).

"Die energie, die inspanning en dat geld zullen blijven groeien naarmate de installed base van PlayStation VR2-headsets ook groeit."

PSVR2 werd voor het eerst aangekondigd in het begin van 2021. Verdere details werden toegevoegd tijdens CES 2022 in januari van dit jaar.

Een prototypeversie werd naar verluidt gedemonstreerd aan ontwikkelaars tijdens GDC in San Francisco in maart, maar momenteel wordt gedacht dat een consumentenmodel waarschijnlijk niet zal verschijnen in 2022 - niet in het minst vanwege het aanhoudende chiptekort dat nog steeds de PlayStation 5-productie beïnvloedt.

Als de headset er eenmaal is, zou deze een stuk gevoeliger en gebruiksvriendelijker moeten zijn dan de eerste PlayStation VR-headset. Om te beginnen zullen de motion tracking-mogelijkheden niet langer afhankelijk zijn van gekleurde lichten en een externe camera, waardoor de kans kleiner is dat ze worden beïnvloed door reflecties in een kamer.

Geschreven door Rik Henderson.