PSVR2 uitgesteld tot 2023, zegt analist

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat we iets langer moeten wachten op Sony's volgende versie van zijn PlayStation VR-headset - een nieuw rapport suggereert dat hij mogelijk is uitgesteld tot 2023.

Dit komt met de context dat de headset nooit een officiële 2022 releasedatum had in de eerste plaats, maar gezien het feit dat het volledig is onthuld, zijn er genoeg aannames geweest dat het later dit jaar zou uitkomen.

De laatste informatie is afkomstig van Ross Young, CEO van Display Supply Chain Consultants - hij zegt dat de headset AMOLED-panelen zal gebruiken met een indrukwekkende pixeldichtheid voor een grote scherpte.

Hij laat echter ook de informatie vallen dat Sony's headset mogelijk is uitgesteld tot 2023 (naast Apple's mixed-reality headset).

VR-beeldschermverkopen stijgen >50% naar >15M in 2022 ondanks uitstel tot 2023 bij Apple en Sony. Grote sprong voorspeld in 2023.https://t.co/4m1FfgkeoM- Ross Young (@DSCCRoss) April 11, 2022

Het is ingebed in een voorspelling van indrukwekkende verkoopstijgingen voor VR in het algemeen in het financiële jaar 2022, en de verwachting van een nog grotere sprong volgend jaar dankzij deze productlanceringen. Het zal echter trieste lectuur zijn voor iedereen die hoopte een PSVR 2 te openen met Kerstmis dit jaar.

