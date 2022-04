Sony onthult mogelijk binnenkort meer over PSVR2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is een tijdje geleden dat Sony PSVR2 officieel heeft onthuld, maar het gerucht gaat dat we misschien op het punt staan meer te weten te komen over de volgende virtual reality-headset .

We hebben pas onlangs geruchten gehoord over hoe eye-tracking misschien wel de beste eigenschap van de headset is en een groot verschil kan maken voor de prestaties. En ook dat we mogelijk tot 2023 moeten wachten voordat de headset daadwerkelijk beschikbaar is. Maar misschien gloort er hoop.

Het lijkt erop dat verschillende sleutelfiguren e-mails van Sony hebben ontvangen over PlayStation VR2. Tom Henderson, een bekende insider uit de branche, heeft gezegd dat het bedrijf e-mails heeft verzonden met het onderwerp "Introductie van PlayStation VR2" en merkt op dat soortgelijke dingen zijn gebeurd in de aanloop naar de pre-lancering vanPlayStation 5 .

Sony heeft gisteren een nieuwe e-mail gestuurd met de naam "Introductie van PlayStation VR2" - Een paar weken voorafgaand aan de pre-lancering van de PS5 was er ook een soortgelijke e-mail.



Het zou erop kunnen wijzen dat er plannen zijn voor een PSVR2-showcase, zoals zowel @GameOverGreggy als @JeffGrubb hadden gehoord. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 2 april 2022

Verschillende anderen met voorkennis hebben gesuggereerd dat er binnenkort ook een meer gedetailleerde showcase op de planning staat. Dit is vrij logisch, aangezien de problemen met PS5-stockshorts langzaam afnemen.

We zullen moeten afwachten.

