De beste eigenschap van PSVR2 zou de krachtige eye-tracking-mogelijkheden kunnen zijn

(Pocket-lint) - Op GDC 2022 kregen gameontwikkelaars een voorproefje van wat er met PlayStation VR2 komt. Die ervaring omvatte een diepere kijk op de mogelijkheden van eye-tracking.

Het is geen geheim dat Sony zijn nieuwe virtual reality-headset plant met eye-tracking-mogelijkheden, maar nu horen we meer over wat dat zou kunnen betekenen. Inclusief waarom het een game-changer zou kunnen zijn.

Tijdens een lezing over de Unity-game-engine lieten ontwikkelaars zien hoe deze eye-tracking-technologie kan worden gebruikt om de prestaties van games te verbeteren. In wezen is het plan om foveated rendering te gebruiken om de prestaties te verbeteren. Dit werkt door te volgen waar de speler naar kijkt en vervolgens dat deel van het spel tot in de kleinste details weer te geven. Hierdoor kan de headsetde verwerkingskracht van de PlayStation optimaliseren en ook de gebruikerservaring grondig verbeteren.

Dat is echter niet de enige use-case. De ontwikkelaars van de Unity-game-engine hebben de mogelijkheden ook uitgebreid. De eye-tracking kan ook worden gebruikt om te vergroten waar gamers naar kijken, zodat gebruikers zich kunnen concentreren op datgene waarmee ze proberen te communiceren. Dit maakt het theoretisch gemakkelijker om objecten in virtual reality te grijpen, maar ook om in contact te komen met de wereld om hen heen.

De PlayStation VR2-headset zal schijnbaar kunnen helpen met zaken als richthulp — afhankelijk van waar je naar kijkt. De eye-tracking kan ook niet alleen volgen waar u naar kijkt, maar ook andere bewegingen van uw oog. Als je bijvoorbeeld knipoogt, kan dat vertaald worden naar de gamewereld.

Deze eye-tracking kan ook worden gebruikt om de spelerservaring te verbeteren, aangezien game-ontwikkelaars warmtekaartgegevens kunnen verzamelen op basis van waar spelers naar kijken. Dit zal helpen bij bètatests waarbij gamers vast komen te zitten met bepaalde delen van het spel, zoals puzzels, eindbaasgevechten of andere uitdagingen.

Eén ding is zeker, virtual reality blijft verbeteren en Sony heeft grootse plannen voor PlayStation VR2.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Rik Henderson.