Sony PSVR2 wordt naar verluidt gedemonstreerd op GDC 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony's nieuwe virtual reality-headset wordt naar verluidt getoond aan ontwikkelaars bij GDC in San Francisco.

Sommige aanwezigen beweren dat ze een demo van PlayStation VR2 hebben gehad tijdens de Game Developers Conference, met overwegend positieve dingen te zeggen.

Chet Faliszek van Stray Bombay, het bedrijf achter The Anacrusis, twitterde dat zijn demo "zoooo goed" was.

Had vandaag een van die VR-momenten in de nieuwe PSVR2 hmd...



Weet je waar de wereld gewoon anders aanvoelt als je terugkeert?



Zoooo goed... bedankt @yosp en @GregRicey voor de demo en chat. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) 24 maart 2022

Anderen hebben gereageerd op dezelfde opmerkingen die op ResetEra zijn geplaatst en beweren dat zijn woorden niet alleen "hyperbolisch" zijn.

Er is ook een seminar over de PSVR2 vandaag, donderdag 24 maart, getiteld "Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity", dus we zullen de komende dagen waarschijnlijk meer commentaar horen van gelukkige ontwikkelaars over hun mening.

Het is nog niet bekend wanneer de headset wordt gelanceerd, maar Sony heeft verschillende details en afbeeldingen gedeeld.

Het maakt gebruik van een OLED-scherm met een resolutie van 2000 x 2040 pixels per oog, een verversingssnelheid tot 120 Hz en een gezichtsveld van ongeveer 110 graden.

Sensoren zijn ingebouwd in de headset en deze is niet langer afhankelijk van een externe camera voor positionering of beweging.

Games die tot nu toe zijn aangekondigd voor de PSVR2, inclusief Horizon: Call of the Mountain - een VR-ervaring gebaseerd op de Horizon RPG-serie van Guerilla Games.

Geschreven door Rik Henderson.