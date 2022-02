Sony onthult zijn ontwerp voor PlayStation VR2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation heeft eindelijk het ontwerp van PlayStation VR2 afgerond , de VR-headset van de volgende generatie die volledig is gericht op het groeiende gebruikersbestand van PlayStation 5.

Het is ook op een redelijk rustige manier gedaan, door simpelweg een blog te uploaden met een paar afbeeldingen van de headset en zijn twee controllers vanuit een paar hoeken, zodat we het ontwerp goed kunnen bekijken.

Het toont een look en feel die niet verrassend in de pas loopt met de PS5 , met een helderwitte afwerking die precies past bij het standaard uiterlijk van Sony's nieuwste console, geaccentueerd door zwarte elementen om een soortgelijk gevoel van contrast te creëren.

De twee PS VR2 Sense-controllers, die we dankzij eerdere berichten in technische details hadden gezien, zijn qua kleurenschema vergelijkbaar en hebben een soort bolachtige bolvorm, die hen allemaal zouden moeten helpen je gebaren en handen te volgen nauwkeuriger.

Je kunt een behoorlijke hoeveelheid vulling rond zowel de ogen als de hoofdband van de headset zien, wat naar onze mening een geweldig teken is, gezien hoe omslachtig sommige VR-opstellingen na langer dan een half uur kunnen aanvoelen.

Sony zegt in feite dat het zorgvuldig is geweest om ervoor te zorgen dat het op verschillende hoofdmaten past, en dat het de eenvoudige aanpassing van de hoofdband van de laatste PSVR wist te behouden, aangezien gebruikers schijnbaar positief op dat aspect terugkwamen .

De uiteindelijke headset zou minder moeten wegen en slanker moeten zijn dan de eerste, ondanks toevoegingen zoals een lensaanpassingsknop en hogere resoluties, plus een nieuwe ingebouwde motor voor feedback die klinkt alsof het haptisch van aard kan zijn.

Ten slotte is de eenvoudige installatie van een enkel snoer opnieuw herhaald, dus het zou een echte upgrade moeten zijn op de laatste headset in termen van kwaliteit van leven. We zullen echter moeten wachten om meer te horen over een mogelijke releasedatum of prijs.

Geschreven door Max Freeman-Mills.