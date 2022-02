Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony's volgende generatie PlayStation VR2 -headset is officieel aangekondigd, maar de kans dat deze in 2022 beschikbaar zal zijn, lijkt klein. Inderdaad, de fabrikant heeft nog geen genoegen genomen met een deel van zijn technologie.

Eye-tracking-technologiebedrijf Tobii AB heeft vandaag, maandag 7 februari, een verklaring uitgegeven waarin wordt beweerd dat het nog steeds in gesprek is met Sony om de leverancier van eye-tracking-systemen te zijn voor het komende apparaat.

"[Tobii is] momenteel in onderhandeling met Sony Interactive Entertainment om de leverancier van eye-trackingtechnologie te worden in SIE's nieuwe VR-headset, PlayStation VR 2", aldus het.

Dat Sony nog steeds in gesprek is met bedrijven om belangrijke functies voor PSVR 2 te bieden, betekent dat het zeker nog niet in productie is gegaan. En hoewel we nu pas in februari zijn, is de kans dat het eindproduct in oktober/november volledig wordt getest en op de consumenten wordt losgelaten, toch bijna nul?

Toch is het goed dat de fabrikant meer waarde hecht aan het veiligstellen van de beste technologie voor zijn volgende iteratieapparaat dan het op de markt te haasten. Bovendien zullen de aanhoudende problemen met chiptekorten, waardoor de verkoopprognoses voor PlayStation 5 voor de komende maanden al zijn verlaagd, meer dan waarschijnlijk invloed hebben op de PSVR 2.

In ieder geval tegen de tijd dat het eindelijk aankomt, zal het gemakkelijker zijn om eenPS5 te bemachtigen die erbij hoort.

Geschreven door Rik Henderson.