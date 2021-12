Hier is een nadere blik op PSVR 2s next-gen VR-controllers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de afgelopen maanden talloze lekken en plagen gezien over Sonys volgende PSVR-headset. Een deel van de informatie komt inderdaad rechtstreeks van Sony zelf. Nu is dat weer gebeurd in de vorm van een openbare octrooiaanvraag die aan het licht is gekomen.

Dat patent, ingediend bij de World Intellectual Property Organization, geeft meer informatie over de PSVR 2-controllers. Het patent omvat gedetailleerde tekeningen en diagrammen van de PSVR-controllers die verschillende interessante dingen laten zien. De diagrammen geven ons een blik op de controllers op een manier die de eerdere lekken bevestigt.

We krijgen ook een kijkje in de plaatsing van de knoppen van de controllers, de triggergrepen en informatie over hoe de controllers door de cameras worden gedetecteerd.

De tekeningen tonen de ring rond de controller en de sensoren erop, maar ook een blik op hoe de vingers van de gebruiker op de knoppen zullen zitten. Het ontwerp lijkt een knop voor elke vinger in een natuurlijke positie te tonen, evenals meerdere duimknoppen en de bedieningssticks.

Hoewel het op dit moment slechts een patent is, lijkt deze aanvraag zeker een hint te geven naar veel meer verbeterde controllers voor de toekomstige PSVR-headset. Met de lussen en de algehele vorm lijken deze controllers veel meer op Valves Knuckle-controllers dan op de wand-achtige Move-controllers.

We zullen echter moeten wachten om meer te weten te komen.