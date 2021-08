PSVR 2 naar verluidt getoond op ontwikkelaarsconferentie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al dat er een nieuwe versie van Sonys virtual reality-headset komt, maar nu verschijnt er meer informatie online. Een deel van die informatie is rechtstreeks van Sony.

Het bedrijf heeft onlangs een ontwikkelaarstop gehouden en tijdens die sessie gedetailleerde nieuwe informatie over de PSVR 2- configuratie.

De volgende generatie PSVR heet momenteel NGVR (next-generation VR) en zou een OLED-scherm gebruiken dat geschikt is voor 4000 × 2040 pixels (2000 × 2040 per oog). Het heeft een gezichtsveld van 110 graden, HDR-ondersteuning en heeft zelfs eye-tracking.

Een deel van de discussie ging over het ontwerp van de controllers en hoe ze werken. De zogenaamde NGVR-controllers kunnen detecteren wanneer een gebruiker de controller vasthoudt. De controllers zijn ook ontworpen om slimme technologie te gebruiken om te bepalen hoe ver uw vingers van de controller verwijderd zijn. Dit kan enkele interessante implicaties hebben voor de ontwikkeling van toekomstige PSVR-games en hoe gebruikers ermee omgaan.

Informatie over wat er uit de ontwikkelaarstop kwam, werd gedekt door het YouTube-kanaal PSVR Without Parole.

Sony sprak ook over zijn doel om mogelijk virtual reality-ondersteuning te hebben voor alle AAA-releases op PlayStation. Resident Evil 7 , Hitman 3 en No Mans Sky hadden zon aanbod op PlayStation en dit zou gamers meer keuze geven in hoe te spelen bij het oppakken van de grote releases.

Naast al deze informatie komt het nieuws dat de headset dit jaar niet wordt gelanceerd, maar we zullen meer te weten komen over wanneer deze begin volgend jaar beschikbaar zou kunnen zijn.