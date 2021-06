Sony PSVR 2 releasedatum gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonys volgende PlayStation VR-headset zal op tijd voor de feestdagen van 2022 worden uitgebracht, beweert een nieuw rapport.

De PSVR 2 (zoals we hem noemen) werkt exclusief opPS5 en heeft veel geavanceerde functies. Dat zijn onder meer OLED-displaypanelen van Samsung , zo wordt gezegd.

Bloomberg heeft een artikel gepubliceerd over de fabrikant van lcd-schermen, Japan Display Inc, die, naar eigen zeggen, hoopt dat makers van VR-headsets op grote schaal zullen gebruiken dankzij hoge resoluties tegen redelijke kosten. In het verhaal wordt echter ook onthuld dat Sony in plaats daarvan heeft gekozen voor Samsung Display OLED-panelen.

Ook "mensen met kennis van zaken" beweren dat de headset "in de vakantieperiode volgend jaar" zal uitkomen.

Dit valt niet buiten de mogelijkheden. Toen hij sprak over mogelijke releasedatums, zei Hideaki Nishino, senior vice-president van platformplanning van Sony Interactive Entertainment, alleen dat het nieuwe PSVR-model dit jaar niet zou verschijnen: "Er is nog steeds veel ontwikkeling aan de gang voor ons nieuwe VR-systeem, dus het won niet in 2021 van start gaan." Volgend jaar is het eerlijk spel.

We hebben al enkele officiële elementen gezien op PSVR 2. Half maart werden de controllers onthuld.

Ze lijken op de omhullende apparaten die door Oculus worden gebruikt, maar hebben haptische feedback en adaptieve triggers zoals de PS5 DualSense-controller.

Geschreven door Rik Henderson.