(Pocket-lint) - PlayStation heeft aangekondigd dat een nieuwe versie van zijn virtual reality-headset - de PlayStation VR - in de maak is. En deze keer is het voor dePS5 .

De PSVR 2 - zoals het zou kunnen worden genoemd - werd officieel bevestigd in februari 2021 in een blogpost geschreven door de senior vice-president van platformplanning en -beheer bij Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino.

Er is nog geen datum voor, maar hier is al het andere dat we tot nu toe weten.

Zoals we hierboven al zeiden, is er geen vaste datum voor de lancering van de nieuwe PlayStation VR-headset. In feite weten we nu alleen wanneer het niet zal worden uitgebracht: "Er is nog veel aan de gang voor ons nieuwe VR-systeem, dus het zal niet in 2021 worden gelanceerd", zei Nishino in zijn blogpost .

2022 lijkt echter een veilige gok, aangezien hij ook bevestigde dat ontwikkelaars er al aan projecten voor werken: "We wilden deze vroege update aan onze fans aanbieden, aangezien de ontwikkelgemeenschap is begonnen met het creëren van nieuwe werelden die je kunt verkennen. in virtual reality, "voegde hij eraan toe.

Het enige dat we nu weten, is dat de nieuwe headset zal afzien van de, eerlijk gezegd ongemakkelijke, processoreenheid. Het heeft slechts één kabel om rechtstreeks op de PlayStation 5 aan te sluiten.

Een nieuwe VR-controller wordt geleverd met de nieuwste headset, waardoor de Move-controllers die bij het origineel worden gebruikt, niet meer nodig zijn.

Volgens Nishino zal het een betere ergonomie hebben en enkele van de belangrijkste kenmerken van de PS5 DualSense-controller bevatten. We hopen dat dit haptische feedback betekent en misschien een adaptieve trigger.

We updaten zodra we meer horen over PSVR 2.

Geschreven door Rik Henderson.