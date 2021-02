PlayStation bevestigt dat er nieuwe PSVR komt voor PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een leuke kleine verrassing laten vallen door vermoedens te bevestigen dat er ergens een nieuwe versie van zijn PSVR-systeem zal komen voor PlayStation 5-gebruikers.

Voorlopig is er een vrij schaars blogbericht waarin het nieuws wordt beschreven, maar er zijn een aantal leuke stukjes informatie om te verwerken. Het is geschreven door Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Planning & Management bij PlayStation.

De belangrijkste informatie is dat de nieuwe headset niet in 2021 zal verschijnen - er is gewoon te veel ontwikkeling om daar op te hopen. Het laat de deur echter wijd open voor een lanceringsdatum in 2022.

De nieuwe headset zal ondertussen vrijwel alles vanaf de eerste keer upgraden, met name resolutie, gezichtsveld en volgnauwkeurigheid. Bovendien is het goede nieuws dat Sony de zaken stroomlijnt tot één enkele kabel die je verbindt met je PS5, in plaats van de meer omslachtige installatie die de huidige versie gebruikt.

Het zal ook een geheel nieuwe controller hebben, zo lijkt het, een die klinkt alsof hij in staat zal zijn om de haptische feedback van de DualSense te evenaren om ervoor te zorgen dat games net zo meeslepend zijn als op de basis-PS5. Dit alles zou ook comfortabeler moeten zijn om te dragen en te gebruiken, wat veelbelovend klinkt.

We zullen opgewonden uitkijken naar eventuele glimp van het ontwerp van de nieuwe headset en controller, maar voorlopig valt er niet veel anders te beleven.

Natuurlijk kan iedereen met de bestaande PSVR en een PS5 een gratis adapter van Sony krijgen om door te gaan met gamen in VR - dat gaat nergens heen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.