Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wie zou zich niet willen verstoppen in een virtuele wereld op basis van hoe de echte nu is? Nou, het lijkt erop dat Sony werkt aan zijn PlayStation VR 2-apparaat, compleet met haptische feedback en meer.

Letsgodigital rapporteert over een United States Patent and Trademark Office-subsidie - verleend op 24 november 2020 - die suggereert dat de PSVR 2 drukgevoelige gebieden zal hebben om ervoor te zorgen dat de pasvorm correct is, en adviseert een drager als dat niet het geval is.

Deze opstelling zou zowel haptische feedback als gekleurde LED-lampjes gebruiken om hierbij te helpen. We kunnen ons echter niet voorstellen dat een aanzienlijke hoeveelheid haptische feedback - zoals het potentieel van de DualSense-controller van de PS5 - geschikt zou zijn voor een product op het hoofd.

Dus wat kun je nog meer verwachten van de tweede generatie PSVR? Er wordt gedacht dat het lichter is en mogelijk duurder. Dat maakt het misschien moeilijk te verkopen - tenzij er een geweldige first-party titel is om je echt naar binnen te lokken. Iets op de schaal van Half Life: Alyx is nodig om dit toekomstige virtual reality-product echt vooruit te helpen.

Kan je niet wachten? De huidige PSVR , ontworpen voor de PS4, is nu compatibel met de PS5 met behulp van een camera-adapter. Dus als je het geluk hebt om al next-gen te zijn, dan is er voorlopig een manier om naar een andere wereld te ontsnappen.

Geschreven door Mike Lowe.