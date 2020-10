Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is eerlijk om te zeggen dat VR al geruime tijd om de hoek staat van een grote doorbraak - we hebben het veel meer gebruikt dan de meeste mensen, en we hebben een deel van de echt intense en pas ontdekte onderdompeling ervan kunnen ervaren. kan niet alleen voor gaming zorgen, maar ook voor de media op grotere schaal.

Maar of het nu gaat om de toegangsprijs of de zich steeds verder ontwikkelende technologie die het in de eerste plaats aandrijft, we raken redelijk gewend aan het horen van hoger opgeleiden in VR-centrische ontwikkelaars dat het volgende grote ding bijna hier is, en dat VR binnenkort een doorbraak zal hebben.

Het laatste komt van PlayStation-chef Jim Ryan, die in gesprek is met de Washington Post en bevestigt dat de geruchten PS5-versie van PlayStation VR verre van aanstaande is en in ieder geval een paar jaar niet zal verschijnen. Dat verklaart waarom Sony de adapterroute volgt voor bestaande PSVR-bezitters om te gebruiken voor games van de volgende generatie.

Hij bevestigt echter wel dat er uiteindelijk een upgrade zal komen en zegt: "Ik denk dat we meer dan een paar minuten verwijderd zijn van de toekomst van VR. PlayStation gelooft in VR. Sony gelooft in VR, en we geloven zeker ergens in de toekomst. , VR zal een zinvol onderdeel van interactief entertainment vertegenwoordigen. " Dat is een interessante bewoording van een bedrijf dat al jaren een VR-headset op precies dat uitgangspunt verkoopt.

Toch is de hardware achter de originele PSVR nog steeds goed, en met de extra kracht van de PS5 om een beroep op te doen, zou het de komende twee jaar nog steeds een aantal redelijk transformationele games op de headset kunnen krijgen in termen van werelddetail en natuurgetrouwheid.

Er zijn nog veel meer interessante weetjes in het volledige interview, inclusief details over de rommelige pre-orderfase van de PS5 (wat klinkt alsof het grotendeels te danken was aan de bijna waanzinnige vraag) en enkele vriendelijke opmerkingen over de aard van de manier waarop Microsoft Bethesda uitkoopt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.