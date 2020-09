Sony werkt mogelijk aan een nieuwe VR-controller

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een patent aangevraagd voor wat een nieuw VR-controller-ontwerp lijkt te zijn dat erg lijkt op Valves Index-controllers.

De lange octrooiaanvraag (in het Japans) beschrijft hoe de controllers zouden kunnen werken en onthult enkele interessante hoogtepunten.

Een ding dat meteen opvalt, is de ontwerpesthetiek van deze voorgestelde controllers, die opmerkelijk veel lijken op de Valve Knuckle-controllers die op de Valve Index worden gebruikt .

Het patent laat zien dat deze controllers mogelijk beschikken over geïntegreerde LED-trackers, vergelijkbaar met die op de Oculus Quest 2 en Oculus Rift S. En maar liefst 30 sensoren per controller, dus het zou heel nauwkeurig moeten zijn.

Ook op een vergelijkbare manier als de werking van die headsets, impliceert het patent dat de Sony VR-controllers zouden worden gevolgd door de headset in plaats van externe basisstations.

Op de afbeeldingen uit de patentaanvraag zijn ook meerdere knoppen en controlesticks te zien, waardoor deze VR-controllers een flinke sprong voorwaarts zijn voor PSVR. Of deze voor een toekomstige PSVR 2-headset zijn, is op dit moment echter niet duidelijk.

Wat wel kan worden gezegd, is dat deze controllers aanzienlijk geavanceerder zijn dan de PS Move-controllers die op de huidige PSVR-headset worden gebruikt . Dit zou dingen moeten verbeteren voor zowel gebruikers van VR als ontwikkelaars die aan de games werken.

We hopen hier zeker in de nabije toekomst meer over te weten te komen.

Geschreven door Adrian Willings.