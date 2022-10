Hoe het Pimax Crystal lanceringsevenement te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Pimax houdt een evenement om zijn Pimax Crystal headset te tonen en beschikbaar te maken voor een breder publiek.

De Pimax Crystal werd oorspronkelijk onthuld in juni 2022, maar wordt nu uitgebreider getoond en wordt breder beschikbaar. Dus als je graag de toekomst van VR van Pimax wilt zien, dan wil je afstemmen op het Pimax Crystal evenement.

Wanneer is het Pimax Crystal evenement?

Het Pimax Crystal lanceringsevenement wordt gehouden op 1 november 2022 vanaf deze tijden:

California - 5 pm EST

New York - 20.00 uur EDT

Londen - Middernacht GMT (2 november)

Berlijn - 1 uur CET (2 november)

Japan - 9 uur (2 november)

Als je op de hoogte wilt blijven kun je naar de Pimax website gaan en klikken om het toe te voegen aan je agenda.

Het evenement vindt plaats op het officiële YouTube-kanaal van Pimax.

Pimax zegt van plan te zijn om kijkers tijdens het evenement te voorzien van een "myriade aan extra info" over de Pimax Crystal en een "speciale aankondiging" over de headset.

Wat we weten over de Pimax Crystal VR headset

De Pimax Crystal is een enthousiaste VR-headset met serieuze specs. Die specs omvatten zowel QLED en Mini-LED schermtechnologie samen met 2.880 × 2.880 pixels per oog resolutie en 42PPD (Pixels Per Degree). Het beschikt over een 160Hz verversingssnelheid, samen met een 120-graden diagonaal gezichtsveld met 42PPD of 140-graden met 35PPD.

Deze headset heeft echt ambitieuze functies, waaronder ingebouwde Qualcomm XR2 hardware, een dual-processor engine voor betere prestaties, geïntegreerde Tobii eye-tracking, auto-IPD aanpassing en een WiGig Wi-Fi 6E draadloze module voor lag-free draadloze VR.

Pimax zegt dat de Pimax Crystal een "niveau van scherpte zal bieden dat voorheen ongezien was in bestaande VR-apparaten". Het is ontworpen om te concurreren met Varjo's Ultra-enthusiast Aero headset terwijl het betaalbaarder is dan de Pimax 12K QLED.

Pimax Crystal specificaties

De huidige specs van de Pimax Crystal omvatten het volgende:

Beeldscherm 2.880 × 2.880 (8,3MP) per oog, QLED + mini-LED (1x), HDR.

Verversingssnelheid 160Hz

Lenzen Asferisch (glas)

Gezichtsveld (geclaimd) 120° of 140 diagonaal (afhankelijk van de lensconfiguratie)

Processor Snapdragon XR2

Draadloze Wi-Fi 6E, optionele 60GHz add-on

Batterijduur onbekend (6.000mAh)

Optische aanpassingen IPD (automatisch motorgestuurd), oogafstand (12-20mm), dioptrie (0-7)

IPD-aanpassingsbereik 58-72mm

Aansluitingen DisplayPort

Tracking Inside-out (geen externe bakens), optionele SteamVR Tracking add-on

On-board camera's 4x head/hand/controller-tracking, 2x eye-tracking

Input Inbegrepen controllers met headset-tracking, optioneel compatibel met SteamVR Tracking controllers

Audio In-headstrap speakers, optionele off-ear speakers

Wat is VR 3.0?

Samen met de Pimax Crystal headset richt Pimax zich ook op VR 3.0. Volgens het bedrijf is dit een reeks technische standaarden van de "volgende generatie" die moeten leiden tot een onderdompeling die je helpt vergeten dat je in de virtuele wereld bent.

Deze normen omvatten drie onderdelen:

Visuele onderdompeling (Natuurlijkheid)

Cognitieve onderdompeling (zelfbewustzijn)

Fysieke onderdompeling (vrijheid)

Visuele Immersie is gebaseerd op visuals die zo goed zijn dat je geen onderscheid kunt maken tussen de echte en de virtuele wereld.

Bij cognitieve onderdompeling word je meer ondergedompeld in VR dankzij zaken als eye-tracking en tracking van gezichtsuitdrukkingen die vervolgens worden vertaald naar VR, samen met optionele lip- en lichaamstracking. Dit leidt tot een meer "echte" ervaring van natuurlijke interacties die de heldere helderheid van het spel aanvullen.

Fysieke onderdompeling gaat gepaard met de vrijheid om niet aan een pc gebonden te zijn. Hoewel je de Pimax Crystal aangesloten op een PC kunt gebruiken voor de beste ervaring, kun je hem ook in standalone VR-modus gebruiken. Dan kunt u genieten van draadloze vrijheid en de onderdompeling die daarmee gepaard gaat om te genieten van VR-games, films en meer, overal in uw huis.

Pimax zal meer vertellen over VR 3.0 tijdens het Pimax Crystal launch event maar ook tijdens het Pimax Frontier event dat plaatsvindt op 9 november 2022.

Geschreven door Adrian Willings.