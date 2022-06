Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pimax heeft de Pimax Crystal aangekondigd, een feature-packed virtual reality headset die schijnbaar alles biedt. Dat omvat een aantal functies waarvan Pimax zegt dat ze een "niveau van scherpte bieden dat voorheen ongezien was in bestaande VR-apparaten".

Gedurfde beweringen, maar als we afgaan op de specificaties, zou het zeker een interessante release moeten worden.

Om te beginnen combineert de Pimax Crystal zowel QLED- als Mini-LED-technologie in zijn scherm om een breder kleurengamma te bieden. Het biedt ook hetzelfde aantal pixels als de Pimax 8K X, maar met een grotere pixeldichtheid, met 2.880 × 2.880 pixels per oog en 42PPD (Pixels Per Graden). Evenals een verversingssnelheid van 160 Hz.

Het ontwerp van de headset bevat ook verwisselbare lenzen, zodat gebruikers ze kunnen verwisselen om het gezichtsveld en de scherpte aan te passen aan hun voorkeur. Dat is een 120-graden diagonale field-of-view met 42PPD of 140-graden met 35PPD.

Er wordt ook gezegd dat dit ontwerp diegenen zal helpen die lijden aan visuele problemen zoals bijziendheid.

De lenzen zouden de lichttransmissie verhogen, aberratie verlagen en strooilicht verminderen voor een algehele betere ervaring en een vervormingsvrij beeld.

Naast de specificaties heeft de Pimax Crystal ook een aantal zeer ambitieuze functies voor een VR-headset. Deze omvatten standalone VR-mogelijkheden met Qualcomm XR2-hardware, een dual-processor engine voor betere prestaties, geïntegreerde Tobii eye-tracking, auto-IPD-aanpassing en een WiGig Wi-Fi 6E draadloze module voor vertragingsvrije draadloze VR.

De Pimax Crystal zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 worden verscheept met een pakket dat bestaat uit de VR-headset, twee controllers, een luxe luidsprekersysteem, een 6000Mah-batterij en de brede FOV 35PPD-lens voor $ 1.899.

Geschreven door Adrian Willings.